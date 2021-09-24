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    МОЗ готує 90 тисяч ліжок для covid-пацієнтів

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    Львів вже почав розгортати додаткові відділення для хворих на коронавірус - МОЗ готує 90 тисяч ліжок для covid-пацієнтів
    Львів вже почав розгортати додаткові відділення для хворих на коронавірус
    фото: Львівська міськрада

    Глава уряду обіцяє, що Україна цього разу добре підготується до спалаху коронавірусу

    Міністерство охорони здоров’я підготує близько 90 тисяч ліжок у лікарнях для пацієнтів з коронавірусом. Неінфекційні лікувальні установи планують залучати в три етапи, дивлячись на динаміку зростання інфікованих. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    «Ми активно готуємо лікарні та нашу медичну систему (до погіршення епідемічної ситуації, – ред.). Є три хвилі медустанов – близько 90 тисяч ліжко-місць для хворих на коронавірус. Перша хвиля лікарень – це більше 35 тисяч ліжок, які практично на 100% забезпечені киснем», – сказав прем'єр, виступаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

    Він додав, що у медиків є напрацьовані й ефективні протоколи лікування, а також у країну прибули інноваційні ліки для covid-пацієнтів.

    Голова Кабміну підкреслив, що в Україні щодня спостерігається зростання хворих на коронавірус і госпіталізованих. При цьому понад понад 98% потрапили до лікарень – невакциновані.

    Прем'єр додав, що вакцинація – єдиний шлях до подолання епідемії.

    «У найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже пів мільйона доз вакцини Pfizer. Крім того, маємо налагоджену інфраструктуру для її поширення і забезпечення холодового ланцюга», – сказав Денис Шмигаль.

    Він також зазначив, що на сьогодні в Україні є понад 10 млн доз вакцин і закликав усіх українців, включно з народними депутатами, вакцинуватися проти коронавірусу.

    МОЗ сьогодні повідомляє, що у країні ситуація погіршується: чотири області можуть опинитись у «червоній зоні» вже у жовтні.

    Нагадаємо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген. Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

    До слова, українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня Україна вакцинація Денис Шмигаль коронавірус
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    МОЗ готує 90 тисяч ліжок для covid-пацієнтів