МОЗ готує 90 тисяч ліжок для covid-пацієнтів

Львів вже почав розгортати додаткові відділення для хворих на коронавірус

Глава уряду обіцяє, що Україна цього разу добре підготується до спалаху коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я підготує близько 90 тисяч ліжок у лікарнях для пацієнтів з коронавірусом. Неінфекційні лікувальні установи планують залучати в три етапи, дивлячись на динаміку зростання інфікованих. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми активно готуємо лікарні та нашу медичну систему (до погіршення епідемічної ситуації, – ред.). Є три хвилі медустанов – близько 90 тисяч ліжко-місць для хворих на коронавірус. Перша хвиля лікарень – це більше 35 тисяч ліжок, які практично на 100% забезпечені киснем», – сказав прем'єр, виступаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Він додав, що у медиків є напрацьовані й ефективні протоколи лікування, а також у країну прибули інноваційні ліки для covid-пацієнтів.

Голова Кабміну підкреслив, що в Україні щодня спостерігається зростання хворих на коронавірус і госпіталізованих. При цьому понад понад 98% потрапили до лікарень – невакциновані.

Прем'єр додав, що вакцинація – єдиний шлях до подолання епідемії.

«У найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже пів мільйона доз вакцини Pfizer. Крім того, маємо налагоджену інфраструктуру для її поширення і забезпечення холодового ланцюга», – сказав Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що на сьогодні в Україні є понад 10 млн доз вакцин і закликав усіх українців, включно з народними депутатами, вакцинуватися проти коронавірусу.

МОЗ сьогодні повідомляє, що у країні ситуація погіршується: чотири області можуть опинитись у «червоній зоні» вже у жовтні.

Нагадаємо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген. Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

До слова, українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».

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