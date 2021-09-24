МОЗ готує 90 тисяч ліжок для covid-пацієнтів
Глава уряду обіцяє, що Україна цього разу добре підготується до спалаху коронавірусу
Міністерство охорони здоров’я підготує близько 90 тисяч ліжок у лікарнях для пацієнтів з коронавірусом. Неінфекційні лікувальні установи планують залучати в три етапи, дивлячись на динаміку зростання інфікованих. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Ми активно готуємо лікарні та нашу медичну систему (до погіршення епідемічної ситуації, – ред.). Є три хвилі медустанов – близько 90 тисяч ліжко-місць для хворих на коронавірус. Перша хвиля лікарень – це більше 35 тисяч ліжок, які практично на 100% забезпечені киснем», – сказав прем'єр, виступаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду.
Він додав, що у медиків є напрацьовані й ефективні протоколи лікування, а також у країну прибули інноваційні ліки для covid-пацієнтів.
Голова Кабміну підкреслив, що в Україні щодня спостерігається зростання хворих на коронавірус і госпіталізованих. При цьому понад понад 98% потрапили до лікарень – невакциновані.
Прем'єр додав, що вакцинація – єдиний шлях до подолання епідемії.
«У найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже пів мільйона доз вакцини Pfizer. Крім того, маємо налагоджену інфраструктуру для її поширення і забезпечення холодового ланцюга», – сказав Денис Шмигаль.
Він також зазначив, що на сьогодні в Україні є понад 10 млн доз вакцин і закликав усіх українців, включно з народними депутатами, вакцинуватися проти коронавірусу.
МОЗ сьогодні повідомляє, що у країні ситуація погіршується: чотири області можуть опинитись у «червоній зоні» вже у жовтні.
Нагадаємо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген. Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.
До слова, українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».
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