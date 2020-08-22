У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус
Станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу
Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за добу зареєстрована у Харківській, Одеській та Чернівецькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована: у Харківській області – 291, в Одеській області – 210, у Чернівецькій області – 208, у Тернопільській області – 206, у місті Києві – 179, а також у Львівській області – 172 та в Івано-Франківській області – 169 випадків. Ви бачите, що кількість захворівших кожного дня у нас зростає. Якщо рівняти з попередньою добою, зростає вона цілком по всій країні, в різних областях», – сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що якщо подивитись на кількість випадків у кожній області, то це теж чергові антирекорди у розрізі областей.
За даними Telegram-каналу МОЗ «Коронавірус у регіонах», всього в Україні виявили – 102971 випадок коронавірусного захворювання Covid-19: нових випадків за добу – 2328, одужало – 51735 осіб (+657 за добу), померло через наслідки хвороби – 2244 особи (+37 за добу).
Всього випадки виявлено:
- Вінницька обл – 3553 (+75);
- Волинська обл – 5052 (+63);
- Дніпропетровська обл – 1932 (+38);
- Донецька обл – 1215 (+32);
- Житомирська обл – 2734 (+39);
- Закарпатська обл – 6885 (+114);
- Запорізька обл – 1287 (+53);
- Івано-Франківська обл – 7631 (+169);
- Кіровоградська обл – 756 (+5);
- м. Київ – 11507 (+179);
- Київська обл – 4881 (+76);
- Львівська обл – 12965 (+172);
- Луганська обл – 232 (+19);
- Миколаївська обл – 938 (+26);
- Одеська обл – 5788 (+210);
- Полтавська обл – 636 (+22);
- Рівненська обл – 8383 (+145);
- Сумська обл – 1145 (+21);
- Тернопільська обл – 4507 (+206);
- Харківська обл – 7324 (+291);
- Херсонська обл – 332 (+3);
- Хмельницька обл – 1904 (+76);
- Чернівецька обл – 8713 (+208);
- Черкаська обл – 1248 (+29);
- Чернігівська обл – 1423 (+57).
Нагадаємо, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).
Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).
Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.
У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).
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Всього102971
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Одужали51735
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Хворіють48992
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Померли2244
Як повідомлялося, станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людей. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Зазначимо, що днем раніше в Україні вже було зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків Covid-19: позаминулої доби захворіли 1 967 осіб.
Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.
За даними міністра, в Харківській області 242 нових випадків, у Києві – 227, у Чернівецькій області – 189, у Львівській -183, в Івано-Франківській – 168.