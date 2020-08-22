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    Здоров'я

    У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

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    За даними Telegram-каналу МОЗ &laquo;Коронавірус у регіонах&raquo;, всього в Україні виявили &ndash; 102 971 випадок коронавірусного захворювання Covid-19 - У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус
    За даними Telegram-каналу МОЗ «Коронавірус у регіонах», всього в Україні виявили – 102 971 випадок коронавірусного захворювання Covid-19

    Станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу

    Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за добу зареєстрована у Харківській, Одеській та Чернівецькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована: у Харківській області – 291, в Одеській області – 210, у Чернівецькій області – 208, у Тернопільській області – 206, у місті Києві – 179, а також у Львівській області – 172 та в Івано-Франківській області – 169 випадків. Ви бачите, що кількість захворівших кожного дня у нас зростає. Якщо рівняти з попередньою добою, зростає вона цілком по всій країні, в різних областях», – сказав Максим Степанов.

    Він зазначив, що якщо подивитись на кількість випадків у кожній області, то це теж чергові антирекорди у розрізі областей.

    За даними Telegram-каналу МОЗ «Коронавірус у регіонах», всього в Україні виявили – 102971 випадок коронавірусного захворювання Covid-19: нових випадків за добу – 2328, одужало – 51735 осіб (+657 за добу), померло через наслідки хвороби – 2244 особи (+37 за добу).

    Всього випадки виявлено:

    • Вінницька обл – 3553 (+75);
    • Волинська обл – 5052 (+63);
    • Дніпропетровська обл – 1932 (+38);
    • Донецька обл – 1215 (+32);
    • Житомирська обл – 2734 (+39);
    • Закарпатська обл – 6885 (+114);
    • Запорізька обл – 1287 (+53);
    • Івано-Франківська обл – 7631 (+169);
    • Кіровоградська обл – 756 (+5);
    • м. Київ – 11507 (+179);
    • Київська обл – 4881 (+76);
    • Львівська обл – 12965 (+172);
    • Луганська обл – 232 (+19);
    • Миколаївська обл – 938 (+26);
    • Одеська обл – 5788 (+210);
    • Полтавська обл – 636 (+22);
    • Рівненська обл – 8383 (+145);
    • Сумська обл – 1145 (+21);
    • Тернопільська обл – 4507 (+206);
    • Харківська обл – 7324 (+291);
    • Херсонська обл – 332 (+3);
    • Хмельницька обл – 1904 (+76);
    • Чернівецька обл – 8713 (+208);
    • Черкаська обл – 1248 (+29);
    • Чернігівська обл – 1423 (+57).

    Нагадаємо, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

    Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).

    Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.

    У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      102971
    • Одужали
      51735
    • Хворіють
      48992
    • Померли
      2244

    Як повідомлялося, станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людей. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Зазначимо, що днем раніше в Україні вже було зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків Covid-19: позаминулої доби захворіли 1 967 осіб.

    Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.

    За даними міністра, в Харківській області 242 нових випадків, у Києві – 227, у Чернівецькій області – 189, у Львівській -183, в Івано-Франківській – 168.

     

    міністр Максим Степанов хвороби коронавірус
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