Атака на Суми: є постраждала, руйнування та пожежа
На місці працюють всі екстрені служби
Увечері 12 жовтня ворожий ударний безпілотник влучив у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок удару сталося загоряння нежитлового приміщення, а також пошкоджено вікна в кількох багатоквартирних будинках. Про це повідомляє місцева влада, пише «Главком».
Попередньо, жертв і поранених немає. Одна жінка звернулася за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес – лікарі надали необхідну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.
На місці працюють всі екстрені служби, триває обстеження пошкоджень і ліквідація наслідків атаки. Для координації дій та підтримки постраждалих буде відкрито спеціальний штаб допомоги.
Нагадаємо, 8 жовтня, російська терористична армія атакувала Суми безпілотниками. Зафіксовано «прильоти».
«Перший «приліт» – у Ковпаківському районі міста. Внаслідок удару відбулося загорання нежитлового приміщення, пошкоджені приватні житлові будинки. Попередньо без постраждалих», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наступний удар російського БпЛА прийшовся по даху житлового будинку у Зарічному районі.
