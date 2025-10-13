Атака на Суми: є постраждала, руйнування та пожежа

На місці працюють всі екстрені служби

Увечері 12 жовтня ворожий ударний безпілотник влучив у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок удару сталося загоряння нежитлового приміщення, а також пошкоджено вікна в кількох багатоквартирних будинках. Про це повідомляє місцева влада, пише «Главком».

Попередньо, жертв і поранених немає. Одна жінка звернулася за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес – лікарі надали необхідну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.

На місці працюють всі екстрені служби, триває обстеження пошкоджень і ліквідація наслідків атаки. Для координації дій та підтримки постраждалих буде відкрито спеціальний штаб допомоги.

Нагадаємо, 8 жовтня, російська терористична армія атакувала Суми безпілотниками. Зафіксовано «прильоти».

«Перший «приліт» – у Ковпаківському районі міста. Внаслідок удару відбулося загорання нежитлового приміщення, пошкоджені приватні житлові будинки. Попередньо без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наступний удар російського БпЛА прийшовся по даху житлового будинку у Зарічному районі.