Менше глядачів, ніж акторів: волонтерка просить підтримати вистави Сумського театру у Львові

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Волонтерка розповіла, як сумські актори зіграли виставу у Львові майже без глядачів
фото: Svitlana Nahorna-Hordiichuk

Актори Сумського академічного театру для дітей та юнацтва грають виставу про життя у прифронтовій зоні

У Львові актори Сумського академічного театру для дітей та юнацтва зіграли виставу про життя у сірій прифронтовій зоні майже для порожньої зали. Як інформує «Главком», про це розповіла директорка благодійного фонду «Лемберґ Волонтери» Світлана Нагорна-Гордійчук.

Як розповіла Світлана Нагорна-Гордійчук, учора у Львові на виставу Сумського академічного театру для дітей та юнацтва прийшло менше глядачів, ніж акторів.

«Уявіть, що на виставу сумського театру про життя у сірій прифронтовій зоні, яка відбулась у Львові вчора, прийшло менше глядачів, ніж акторів? Дві мої знайомі, дитина та чотири людини із Сум. Актори проживають жах війни двічі: живучи у сірій зоні і граючи про це виставу для стільців у Львові» – зазначила волонтерка.

У Львові сумські актори грали виставу перед порожньою залою
У Львові сумські актори грали виставу перед порожньою залою
фото: Svitlana Nahorna-Hordiichuk

За словами волонтерки, сьогодні, 30 жовтня, Сумський академічний театр для дітей та юнацтва знову покаже у Львові дві вистави – о 15:00 і 18:00 у Палаці культури імені Гната Хоткевича.

Так, о 18:00 відбудеться показ драми «Грішниця» за мотивами творів Лесі Українки.

«Якщо маєте можливість, заплануйте на сьогодні», – зазначила Нагорна-Гордійчук.

Нагадаємо, що народна артистка України, лавреатка Шевченківської премії Лариса Кадирова, яка нещодавно була звільнена з Національного театру імені Івана Франка, висловила гостру критику на адресу одного з найуспішніших сучасних режисерів театру – Івана Уривського. 

В інтерв'ю «Главкому» народна артистка Лариса Кадирова розповіла, що розірвала усі зв’язки з російськими колегами, але вважає, що Чайковський перед Україною не завинив.

Читайте також:

Теги: Суми Львів театр дитина

