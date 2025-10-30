Менше глядачів, ніж акторів: волонтерка просить підтримати вистави Сумського театру у Львові

Волонтерка розповіла, як сумські актори зіграли виставу у Львові майже без глядачів

Актори Сумського академічного театру для дітей та юнацтва грають виставу про життя у прифронтовій зоні

У Львові актори Сумського академічного театру для дітей та юнацтва зіграли виставу про життя у сірій прифронтовій зоні майже для порожньої зали. Як інформує «Главком», про це розповіла директорка благодійного фонду «Лемберґ Волонтери» Світлана Нагорна-Гордійчук.

Як розповіла Світлана Нагорна-Гордійчук, учора у Львові на виставу Сумського академічного театру для дітей та юнацтва прийшло менше глядачів, ніж акторів.

«Уявіть, що на виставу сумського театру про життя у сірій прифронтовій зоні, яка відбулась у Львові вчора, прийшло менше глядачів, ніж акторів? Дві мої знайомі, дитина та чотири людини із Сум. Актори проживають жах війни двічі: живучи у сірій зоні і граючи про це виставу для стільців у Львові» – зазначила волонтерка.

У Львові сумські актори грали виставу перед порожньою залою фото: Svitlana Nahorna-Hordiichuk

За словами волонтерки, сьогодні, 30 жовтня, Сумський академічний театр для дітей та юнацтва знову покаже у Львові дві вистави – о 15:00 і 18:00 у Палаці культури імені Гната Хоткевича.

Так, о 18:00 відбудеться показ драми «Грішниця» за мотивами творів Лесі Українки.

«Якщо маєте можливість, заплануйте на сьогодні», – зазначила Нагорна-Гордійчук.

