Росія прицільно вдарила по пасажирському потягу Шостка-Київ, є постраждалі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росія прицільно вдарила по пасажирському потягу Шостка-Київ, є постраждалі
На місці надзвичайної події вже працюють рятувальники
фото: Сумська ОВА

Постраждалим людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція

Російські війська здійснили прицільний удар по цивільній інфраструктурі, атакувавши залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Внаслідок атаки було уражено пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську ОВА.

Як зазначає Сумська ОВА, є інформація про постраждалих пасажирів. Наразі їхня кількість, а також масштаби руйнувань об’єкту уточнюються. На місці надзвичайної події вже працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгорнуто оперативний штаб для координації дій.

Постраждалим людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція.

Нагадаємо, упродовж минулої доби внаслідок атак російських військ на Сумську область поранень зазнали восьмеро людей, зокрема 8-річна дівчинка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Внаслідок російських обстрілів у різних громадах області зафіксовані значні пошкодження цивільної інфраструктури.

«Унаслідок атак поранення отримали вісім мирних мешканців, серед них – дівчинка 8 років. Пошкоджено 23 приватних будинки, школу, дитячий садок, господарчі споруди, транспортні засоби, а також об’єкти інфраструктури. Зафіксовано займання сухої рослинності», – зазначили правоохоронці.

Крім того, вранці 4 жовтня російські війська завдали чергових авіаційних ударів по Краснопільській громаді. Цілями стали непрацюючі підприємства.

 

