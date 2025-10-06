Головна Країна Події в Україні
Росія вдарила по пологовому будинку в Сумах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія вдарила по пологовому будинку в Сумах
Окупанти не вперше бʼють по перинатальних центрах
фото: Бабель

На момент удару пацієнти та персонал перинатального центру перебували в укритті

Російські війська атакували Суми. Унаслідок удару загорівся дах перинатального центру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака та очільника міста Артема Кобзаря.

На момент атаки всередині перинатального центру перебували 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників. Усім вдалося спуститися в укриття. «Вибух, який ми всі чули в місті, – це був приліт по одному із закладів охорони здоров’я. Попередньо – «італмас», – написав Кобзар.

Вперше «італмас» росіяни використали по Київщині у 2023 році, за даними Інституту вивчення війни (ISW). Ворог нібито хотів диверсифікувати боєприпаси, застосовуючи ці дешевші дрони у тандемі з «шахедами». За неофіційними даними, безпілотники виготовляє та ж російська компанія, яка випускає «ланцети».

«Італмаси» – малошвидкісні й відносно дешеві дрони, адже виготовляють їх часто з пінопласту та скловолокна. У ці безпілотники встановлюють китайські двоциліндрові авіамоделі двигунів типу DLE-60. Таку саму модель використовують у «Герберах».

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня російські війська вчергове атакували енергетичні об'єкти на Чернігівщині. Також на Донеччині російський обстріл знищив відділення «Нової пошти». Понад 400 посилок втрачено.

До слова, уночі російські загарбники атакували Харків ударними дронами. На цей час відомо про чотирьох постраждалих. Зазначається, що у Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів, у Шевченківському – горів автомобіль. Крім того, пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі. До ліквідації наслідків було долучено рятувальників, а також медичний і піротехнічний розрахунки ДСНС.

