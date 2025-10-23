Росіяни вдарили по залізничній станції в Сумах: є поранені

З середини літа 2025 року Росія активізувала атаки на залізничну інфраструктуру України

Двоє поранених працівників залізниці отримали медичну допомогу

Уночі ворог атакував ударними безпілотниками залізничну станцію у Сумській громаді. Внаслідок удару постраждали двоє працівників залізниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

35-річного чоловіка з пораненням госпіталізовано, медики надають йому необхідну допомогу – загрози життю немає. Другому постраждалому допомогу було надано на місці.

Нагадаємо, у суботу, 18 жовтня, російські війська декілька разів атакували Суми безпілотниками. Дрони влучили в об’єкти залізничної інфраструктури, зокрема, у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу було пошкоджено вікна.

До слова, атаки на залізничну інфраструктуру України почастішали, а російські дрони Shahed завдають ударів із високою точністю, загрожуючи комерційним та військовим перевезенням.

З середини літа 2025 року Росія активізувала атаки на залізничну інфраструктуру України, використовуючи безпілотники «Шахед». За словами очільника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, удари по локомотивах і підстанціях спрямовані на паніку серед пасажирів та шкоду економіці, а не на військові вантажі. Модернізовані дрони дозволяють РФ точково уражати цивільну інфраструктуру, підвищуючи ефективність атак.