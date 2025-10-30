Головна Країна Суспільство
Юний письменник із Сум написав трилогію та встановив рекорд

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
12-річний сумчанин став наймолодшим автором трилогії в Україні
фото: Суспільне Суми

Хлопчик поєднав любов до географії та країнознавства з творчістю, створивши трилогію пригодницьких історій для дітей

12-річний Ілля Отрошенко з Сум презентував третю книгу серії «Велика лісова пригода» та встановив новий національний рекорд як наймолодший автор трилогії в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Суми.

Третя книга юного письменника отримала назву «Велика лісова пригода. Таємниця Інкогніто». Ілля розповів, що над текстом працював майже два роки.

«Над третьою книжкою працював дуже довго, коригував її. Інколи щось не подобалося, то видаляв цілу країну. Я співпрацював з ілюстратором і сам кілька ілюстрацій створив. Тож майже два роки. Головні герої – кабанчик, бурундучок та хохуля. Ці тварини з Червоної Книги подорожують різними країнами Європи. Їм прийшов лист з Ісландії з проханням про допомогу, і вони вирішили відправитися в подорож», – розповів автор.

фото: Суспільне Суми

За словами Іллі, він цікавиться географією та країнознавством, і ці захоплення відображені у його книжках, де згадуються цікаві факти про країни, які відвідують герої.

Хлопчик навчається в сьомому класі. Мама Іллі, Світлана Отрошенко, зазначила, що син інколи радиться з нею щодо тексту, але не завжди прислухається до порад.

«Я думаю, це був свого роду пошук, чим зайнятися, щоб сховатися від жахів війни. Також пошук, де можна реалізувати всі захоплення, які в нього є, а їх у нього дуже багато. І він знайшов вихід в написанні текстів, де відображає все, що йому цікаво. Це натхнення. Буває таке, що він може працювати кілька годин, а буває таке, що може відкласти це практично на місяць, набиратися натхнення і продовжити свою роботу», – поділилася Світлана Отрошенко.

фото: Суспільне Суми

Улітку 2023 року, після виходу другої книги, Іллю визнали наймолодшим автором двох надрукованих прозових книг в Україні. На презентацію третьої книги приїхала керівниця Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова, щоб зафіксувати новий рекорд.

Ілля став наймолодшим автором трилогії в Україні у категорії «Діти» і вже почав працювати над четвертою книгою.

Нагадаємо, що у Волинській області встановили найвищу гойдалку в Україні. Її висота – 14 м 10 см, і вона побудована з міцних дерев’яних колод. Гойдалку спорудила сімейна пара Юрій та Катерина Веремчуки у своєму екопарку «Persha Hata» у селі Селець. 

Теги: книги рекорд письменник Суми

