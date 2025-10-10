Головна Київ Новини
У Броварах чоловік травмував руку ветерана дверима авто після зауваження: реакція поліції

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Броварах чоловік травмував руку ветерана дверима авто після зауваження: реакція поліції
Поліція в Броварах перевіряє інцидент із травмуванням ветерана через закриття дверей авто
Правоохоронці наразі з'ясовують усі деталі події

На Київщині триває розслідування обставин дорожнього конфлікту, внаслідок якого ветеран зазнав травмування руки. Конфлікт стався після словесної суперечки між двома водіями, під час якої один із них зачинив двері автомобіля на вже травмовану через бойові дії руку ветерана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Подія сталась у місті Бровари, на індицент вже відреагувала поліція Київщини. Повідомляється, що 10 жовтня правоохоронці виявили публікацію про цей інцидент у мережі та внесли відомості до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

Правоохоронці наразі з'ясовують усі деталі події, встановлюють особу причетного до конфлікту та інші обставини інциденту. Після завершення перевірки буде ухвалено відповідне процесуальне рішення.

За словами жінки, яка стала свідком конфлікту, вона разом із чоловіком стояла на світлофорі поблизу житлового комплексу. Чоловік у іншому авто, повертаючи з ТРЦ, перекрив їм дорогу.

Під час зупинки водій другого автомобіля відкрив двері, попросивши здати назад, щоб пропустити його. Однак замість того, щоб виконати прохання, водій почав нецензурно висловлюватися, вийшов з авто та зачинив двері на руку чоловіка, яка вже була травмована через бойові дії.

Нагадаємо, поліція Львівської області розпочала перевірку інформації щодо ймовірного побиття ветерана російсько-української війни, яке, за повідомленнями у соціальних мережах, сталося у місті Пустомити Львівського району. 

Теги: ветеран розслідування поліція конфлікт Бровари

