Київрада розширила програму підтримки захисників, ветеранів і родин військових

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Програму «Підтримка киян – захисників та захисниць України» продовжено ще на два роки
фото: Київська міська рада

До кінця 2025 року фінансування програми зросте на 210 млн грн

На пленарному засіданні Київради 9 жовтня депутати ухвалили зміни до міської цільової програми «Підтримка киян – захисників та захисниць України». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію

Оновлена програма передбачає збільшення обсягу та спектра підтримки ветеранів, адаптацію допомоги до реальних потреб військових і членів їхніх сімей, а також підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

До кінця 2025 року фінансування програми зросте на 210 млн грн, повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Основні зміни до програми

Часткова компенсація на придбання автомобіля

Розширено категорії учасників бойових дій, які мають право на часткову компенсацію придбаного автомобіля. Якщо раніше ця можливість стосувалася лише ветеранів з інвалідністю І групи у зв’язку з втратою кінцівки, то тепер право на компенсацію мають і ті, хто має інвалідність І групи без втрати кінцівки.

Переоблаштування житла

Ветерани з інвалідністю І та ІІ групи зможуть отримати часткову компенсацію витрат на переоблаштування власного житла. 

Відпочинок і відновлення

Учасники бойових дій та члени їхніх сімей отримають компенсацію витрат на відпочинок у розмірі до 12 000 грн на особу. Ветеран самостійно вибирає час і місце відпочинку.

Медична допомога

Розширено можливості компенсацій на протезування очей та слухопротезування – у випадках, які не покриваються державними пакетами НСЗУ.

Програму «Підтримка киян – захисників та захисниць України» продовжено ще на два роки – з урахуванням положень загальнодержавної Стратегії ветеранської політики до 2030 року.

Отримати консультацію щодо виплат і компенсацій можна в Київ Мілітарі Хабі.

  • Адреси: вул. Хрещатик, 25 та вул. Хрещатик, 36.
  • Контактний телефон: 0800-300-633.

Нагадаємо, сьогодні вранці мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що Київська міська рада планує розгляд питання про збільшення обсягів допомоги військовим і родинам загиблих захисників. За його словами, депутати мали розподілити майже 4 млрд грн, передбачених на програму «Захисник Києва», яку ухвалили на минулій сесії. Крім того, Київрада мала внести зміни до програми «Підтримка киян-захисників та захисниць». 

