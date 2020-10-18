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    Здоров'я

    У жовтні Землю накриє надпотужна магнітна буря

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    <p>Магнітна буря в жовтні 2020 буде найпотужнішою і найтривалішою в цьому році</p> - У жовтні Землю накриє надпотужна магнітна буря

    Магнітна буря в жовтні 2020 буде найпотужнішою і найтривалішою в цьому році

    Вирувати буря буде десять днів поспіль

    Магнітна буря небаченої сили в жовтні, схоже, нагадає нам, що 2020-й рік ще не закінчився. Найпотужніший геомагнітний шторм принесе багатьом серйозні неприємності зі здоров’ям вже найближчими днями. Дати жовтневої магнітної бурі, як до неї підготуватися і захиститися – читайте в нашому матеріалі.

    Коли чекати потужного геомагнітного шторму

    Так, згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, магнітосфера буде збудженою вже 20 жовтня, а 21-го числа почнеться магнітна буря. Геомагнітний шторм продовжиться 22, 23, 24 жовтня. А в неділю 25-го буде найпотужніший удар. Після чого ще кілька днів магнітосфера буде неспокійною.

    Вчені говорять, що в найближчому майбутньому магнітні бурі будуть все частіше стрясати нашу планету. За даними астрофізиків, Сонце увійшло у 25-й цикл, через це його активність почала зростати. Піку наше світило досягне вже у 2025 році.

    __1Потужна магнітна буря жовтня (скрін: tesis.lebedev)

    Для кого магнітна буря небезпечна

    У першу чергу вплив геомагнітного шторму на собі відчують метеочутливі люди. Крім того, вплинути магнітна буря може на людей з серцево-судинними хворобами, гіпертоніків і гіпотоніків, літніх людей, тих, хто страждає хронічними хворобами.

    Їм слід особливо уважно поставитися до свого здоров’я. Напередодні магнітної бурі, під час і після неї багато людей можуть відчути погіршення свого стану.

    А жовтнева магнітна буря буде настільки потужною, що здатна доставити неприємності навіть здоровим людям. Можуть виникнути безпричинні головні болі, втома, апатія.

    Як захиститися від негативного впливу магнітної бурі

    В небезпечні дні можуть загострюватися хронічні хвороби, виникати головні болі, скакати тиск, з’являтися безсоння. Деякі люди навіть скаржаться на погіршення зору, порушення координації рухів.

    І хоча абсолютно захиститися від геомагнітного шторму не можна, можна полегшити можливі наслідки. Лікарі дали кілька порад для групи «ризику» і для здорових людей.

    Для людей з хронічними хворобами

    Гіпертонікам і гіпотонікам рекомендується тримати під рукою необхідні ліки.

    Якщо у вас слабка нервова система і ви схильні до панічних атак, не забувайте про призначені вам лікарями заспокійливі.

    При цьому медики не рекомендують починати шукати у себе симптоми, яких у вас немає, чекати, що щось заболить.

    Для здорових людей

    Пам’ятаєте ці про режим сну, а спати дорослій людині потрібно 7-8 годин.

    Намагайтеся більше часу бути на свіжому повітрі, ходити пішки. Це тренує не тільки тіло, але й заспокоює нервову систему.

    Відмовтеся від алкоголю, кави, інших бадьорливих напоїв, які дають навантаження на судини.

    Перегляньте ваше меню. У дні магнітної бурі слід відмовитися від жирного, солодкого, копченого, солоного. Тільки здорова їжа.

    Нагадаємо, у жовтні на жителів Землі чекає кілька неприємних днів, пов’язаних із підвищеною геомагнітною активністю Сонця. Початок місяця очікується спокійний, однак на другу декаду прогнозуються збурення сонячної погоди різної сили і тривалості. На Сонці розпочався новий 11-річний період активності.

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