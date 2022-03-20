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    Україна більше не продаватиме білоруські ліки: список

    Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли неоригінальні препарати - Україна більше не продаватиме білоруські ліки: список
    Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли неоригінальні препарати
    фото: МОЗ

    Відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками

    Міністерство охорони здоров'я України заборонило продаж і застосування білоруських ліків. Ті, які були імпортовані і випущені в обіг, можна продавати і застосовувати до закінчення терміну придатності, повідомляє МОЗ.

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    Україна більше не продаватиме білоруські ліки: список
    Україна більше не продаватиме білоруські ліки: список
    Україна більше не продаватиме білоруські ліки: список

    Повідомляється, що в Україні заборонено застосування 39 лікарських засобів, виробники та/або заявники яких мають юридичну адресу та/або адресу місця здійснення діяльності в Білорусі.

    «Відмова від білоруських препаратів не несе ніякої загрози або шкоди забезпеченню українців ліками. Всі білоруські заводи, чия продукція була представлена на Україні, виробляли неоригінальні препарати. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії», – йдеться в повідомленні.

    Лікарські засоби, які були ввезені і випущені в обіг на території України, можна продавати і використовувати до закінчення терміну придатності.

    Між іншим, як повідомили в Офісі президента, Україна має запас продовольства на два роки.

    Також Банкова прирівнює завищення цін на продукти та ліки до мародерства.

    Теги: Білорусь росія окупанти війна продукти Україна ліки медичні препарати лікарські препарати окупація #stoprussia
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    Україна більше не продаватиме білоруські ліки: список