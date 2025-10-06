Головна Гроші Бізнес
«Фокстрот» отримав нового гендиректора

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Фокстрот» отримав нового гендиректора
Юрій Поліщук обіймав посаду комерційного директора «Фокстрот» у 2019-2020 роках
За словами пресслужби, зміни в компанії пов’язані з новим етапом розвитку ритейлера

Мережу електроніки та побутової техніки «Фокстрот» очолив топменеджер компанії Юрій Поліщук. Він замінив на посаді Олексія Зозулю, який керував компанією протягом шести років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Основні компетенції Юрія Поліщука у «Фокстроті» будуть спрямовані на вдосконалення бізнес-моделі з фокусом на ефективність, прибутковість та подальше впровадження інновацій. Важливим напрямком стане мотивація команди, а також поєднання потреб клієнтів із бізнес-цілями», – йдеться у повідомленні.

Поліщук обіймав посаду комерційного директора «Фокстрот» у 2019-2020 роках, а до цього 14 років працював у мережі, з яких шість років – на посаді фінансового директора. Його кар’єра охоплює понад 10 років досвіду на керівних посадах у роздрібній торгівлі та 15 років у сфері фінансового менеджменту. Має значний досвід роботи з роздрібними компаніями у сферах фармацевтики, побутової техніки та електроніки.

Зазначається, що зміни в компанії пов’язані з новим етапом розвитку ритейлера з підвищеним акцентом на цифровізацію, подальшим зміцненням омніканальної екосистеми для клієнтів та посиленням конкурентних позицій бренду.

