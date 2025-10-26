Дрони пробили Білгородську дамбу: під загрозою опинилися чотири російських бригади

Удар по греблі фактично відрізав частину російських військ від постачання та переправ

Уночі дрони атакували Білгородську дамбу, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття води в Сіверському Дінці. Внаслідок підтоплення під загрозою опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Nexta Live.

Після атак рівень води впав більш ніж на метр, гребля отримала серйозні пошкодження та почала активно пропускати потік води.

👀Прорив дамби Білгородського водосховища



Внаслідок обстрілу дамба водосховища сьогодні вночі отримала значні пошкодження та інтенсивно пропускає воду.



Російські пабліки повідомляють, що атаки продовжуються і сьогодні вдень, на ранок рівень води різко впав, а гребля почала… pic.twitter.com/iSxjxcno6R — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 26, 2025

У районі села Графівка та нижче за течією Сіверського Дінця підтопило бліндажі, де перебували російські військові. Це підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад ЗС РФ, що діяли на Вовчанському напрямку.

Місцева влада підтвердила підтоплення 10 ділянок у Шебекінському окрузі та оголосила евакуацію населення.

За попередніми даними, удар по греблі фактично відрізав частину російських військ від постачання та переправ, ускладнивши їхні бойові дії на напрямку.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що українські сили завдають ударів по Білгородській області. Це відповідь на постійні атаки з боку Росії.

Нагадаємо, увечері 5 жовтня Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих пабліків, після гучних вибухів у місті зникло водо- та електропостачання. За попередніми даними, було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ «Луч». Також повідомлялось, що у ніч на 7 жовтня жовтня російський Білгород атакували ракети.