Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дрони пробили Білгородську дамбу: під загрозою опинилися чотири російських бригади

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Дрони пробили Білгородську дамбу: під загрозою опинилися чотири російських бригади
Падіння рівня води у Бєлгородському водосховищі
фото з відкритих джерел

Удар по греблі фактично відрізав частину російських військ від постачання та переправ

Уночі дрони атакували Білгородську дамбу, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття води в Сіверському Дінці. Внаслідок підтоплення під загрозою опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Nexta Live.

Після атак рівень води впав більш ніж на метр, гребля отримала серйозні пошкодження та почала активно пропускати потік води.

У районі села Графівка та нижче за течією Сіверського Дінця підтопило бліндажі, де перебували російські військові. Це підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад ЗС РФ, що діяли на Вовчанському напрямку.

Місцева влада підтвердила підтоплення 10 ділянок у Шебекінському окрузі та оголосила евакуацію населення.

Дрони пробили Білгородську дамбу: під загрозою опинилися чотири російських бригади фото 1

За попередніми даними, удар по греблі фактично відрізав частину російських військ від постачання та переправ, ускладнивши їхні бойові дії на напрямку.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що українські сили завдають ударів по Білгородській області. Це відповідь на постійні атаки з боку Росії. 

Нагадаємо, увечері 5 жовтня Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих пабліків, після гучних вибухів у місті зникло водо- та електропостачання. За попередніми даними, було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ «Луч». Також повідомлялось, що у ніч на 7 жовтня жовтня російський Білгород атакували ракети.

Читайте також:

Теги: вода Білгород населення влада військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США
Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США
30 вересня, 05:07
Президент наголосив, що Україна не збирається жертвувати цивільними, однак буде діяти у відповідь на атаки ворога
«Може, їм у Білгороді досить в комфорті залишатись». Зеленський пояснив логіку ударів ЗСУ
9 жовтня, 10:59
На борту гелікоптера перебували двоє людей, яких вдалося витягти з уламків
Гелікоптер зазнав аварії на пляжі у Каліфорнії: п’ятеро постраждалих
12 жовтня, 02:27
Правоохоронці оголосили фігурантам підозри
Викрадали та катували людей. У Тернополі затримано групу військових
15 жовтня, 20:36
Дмитро Равніст був учасником АТО
Помер у лікарні від чисельних осколкових поранень. Згадаймо Дмитра Равніста
29 вересня, 09:00
13 березня 2022 року Дмитро Россоха вже був на навчальному полігоні
Боронив Україну з березня 2022 року. Згадаймо Дмитра Россоху
3 жовтня, 09:00
Патріарх Кирило був хедлайнером З’їзду релігійних лідерів в Астані (тисне руку президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву)
Казахський опозиціонер розповів, як путінська церква окупувала його країну
5 жовтня, 21:38
Держава гарантує допомогу кожному, хто пройшов полон
50 тис. грн для військових, звільнених з полону: Зеленський підписав закон
11 жовтня, 12:20
Олександр Корнєєв мав відсидіти 13 років за вбивство двох людей, але підписав контракт
Через місяць після обміну окупант знову опинився в українському полоні
12 жовтня, 19:14

Події в Україні

Бригадний генерал оцінив сили РФ на війні
Бригадний генерал оцінив сили РФ на війні
Дрони пробили Білгородську дамбу: під загрозою опинилися чотири російських бригади
Дрони пробили Білгородську дамбу: під загрозою опинилися чотири російських бригади
Піхотинці удвох поклали взвод окупантів біля Костянтинівки
Піхотинці удвох поклали взвод окупантів біля Костянтинівки
Зеленський зізнався прем’єр-міністру Польщі, скільки ще часу готова воювати Україна
Зеленський зізнався прем’єр-міністру Польщі, скільки ще часу готова воювати Україна
Росія накопичила у Покровську сотні військових: що відбувається у місті
Росія накопичила у Покровську сотні військових: що відбувається у місті
Міністр оборони Хорватії прибув до Києва
Міністр оборони Хорватії прибув до Києва

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua