Наказ розстрілювати жінок та дітей отримали колумбійські найманці в армії РФ. Перехоплення ГУР

У перехопленій розмові один з польових командирів віддавав іспанською мовою наказ на страту цивільних українців

Українські військові перехопили розмову командира загону колумбійських найманців, які воюють у складі 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ. Він віддає наказ стріляти в жінок та дітей іспанською мовою. Про це повідомляє Главко із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У свіжому радіоперехопленні українські розвідники зафіксували воєнний злочин колумбійських «найманців», які воюють проти України у складі 30-ї окремої мотострілецької бригади, яка входить до складу другої загальновійськової армії центрального військового округу Росії», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у перехопленій розмові один з польових командирів віддає іспанською мовою наказ на страту цивільних українців, окремо він наказує стріляти в жінок та дітей.

«Коли туман, імла, щоб їх не ідентифікували, нехай ліквідовують всіх людей, які є ворогами: на мотоциклах, на велосипедах, жінок та дітей, жінок та дітей», – командує він.

У ГУР наголошують, що вбивства цивільних осіб – регулярна та інспірована командуванням практика 30-ї мотострілецької бригади РФ. Лише три дні тому її військовослужбовці здійснили черговий воєнний злочин та розстріляли цивільних осіб в околицях Покровська.

«Тепер російське командування намагається цю практику поширити і на іноземних громадян, що воюють за москву, аби зробити їх співучасниками злочинів проти цивільного населення», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, шо Росія вербує до своєї армії для війни проти України колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів та розвідки. Зокрема тих, хто знайшов прихисток в Ірані після приходу до влади в Афганістані Талібану. У розвідці дізналися, що росіяни обіцяють афганським військовим від $1,5 до $2,5 тис. на місяць, а також можливість отримання громадянства або тимчасової посвідки на проживання в Росії. Зазначається, що загальна чисельність афганських військових, яких готували інструктори зі США, Великої Британії та інших країн НАТО, становить близько 20-25 тис. осіб.