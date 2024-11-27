«Статистика – то вершина айсберга». Названо найбільш розповсюджені в Україні венеричні хвороби

«Суттєве підвищення захворюваності на венеричні хвороби відбувається тоді, коли є проблеми соціального характеру»

Нині серед найбільш розповсюджених в Україні венеричних хвороб – сифіліс, гонорея, трихомоніаз, уреоплазма та генітальний герпес. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла дерматовенерологиня вищої категорії, колишня завідувачка Львівського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Оксана Сіра.

«Є 29 хвороб, які передаються статевим шляхом – ВІЛ, цифіліс, гонорея, тріхомоніаз, дріжджова інфекція, хламідіоз, гартнериліоз, контагіозний молюск, короста, гепатити, Епштейн-Бар тощо. Серед найбільш розповсюджених хвороб – сифіліс, гонорея, трихомоніаз, уреоплазма, генітальний герпес», – заявила лікарка.

Сіра переконана, що суттєве підвищення захворюваності на венеричні хвороби відбувається тоді, коли є проблеми соціального характеру. «Ми зараз перебуваємо у війні. Будь-яка статистика, яку ви знайдете, – то лише вершина айсберга. По-перше, не всі люди обстежуються. По-друге, далеко не всі випадки фіксуються, оскільки пацієнти обстежуються приватно», – пояснила Оксана Сіра.

За її даними, у 1990-х фіксувалося приблизно по три тисячі випадків сифілісу за рік у Львівській області. «Це дуже-дуже багато, і знову-таки, це не повна інформація. Тоді в нас було багато випадків вродженого сифілісу. З 2000-го року до 2014-го більш-менш затишшя, тоді загалом випадків інфекцій, що передаються статевим шляхом, зустрічалося менше», – додала венерологиня.

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