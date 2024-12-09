Президента Республіки Сербської госпіталізовано

У лікарню до Додіка (ліворуч) навідався президент Сербії Александар Вучич

Незабаром прихильника Путіна прооперують на стравоході та шлунку

Проросійського лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка було госпіталізовано у столиці Сербії – Белграді – після обстеження через гострий біль. Про це пише РТC.

Незабаром його прооперують на стравоході та шлунку. В адміністрації президента пообіцяли своєчасно проінформувати про стан його здоров'я.

Президент Сербії Александар Вучич відвідав Додіка в лікарні та побажав йому «якнайшвидшого одужання і міцного здоров'я».

«Я з нетерпінням чекаю продовження співпраці та нових зустрічей з керівництвом Республіки Сербської. Нас чекає багато спільної роботи», – заявив Вучич.

Нагадаємо, президент Сербії Олександр Вучич після погроз Володимира Путіна ударити «Орєшніком» по Києву та заяв, що його потужність буде «порівняна з ядерною зброєю», взявся підігрувати російському диктатору. Зокрема Вучич висловив занепокоєння станом бомбосховищ у країні. За його словами, ситуація гнітюча.

До слова, президент Сербії Александар Вучич заявив, що вперше за 2,5 роки поговорив з очільником Кремля Володимиром Путіним.