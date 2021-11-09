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    Головний санлікар повідомив, коли українцям чекати на бустерну вакцинацію

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    МОЗ з великою обережністю ставиться до введення бустерної та ревакцинальної дози - Головний санлікар повідомив, коли українцям чекати на бустерну вакцинацію
    МОЗ з великою обережністю ставиться до введення бустерної та ревакцинальної дози
    фото: glavcom.ua

    Третє щеплення буде рекомендоване для людей з імунними проблемами

    Міністерство охорони здоров'я України на сьогодні ще розглядає рекомендації Національної групи експертів щодо бустерної вакцинації від Covid-19. Мова про бустерну дозу для всіх охочих поки не йде. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю «Укрінформу».

    За його словами, МОЗ з великою обережністю ставиться до введення бустерної та ревакцинальної дози.

    «Оскільки на тлі загальної стратегії вакцинації ми маємо балансувати між базовим курсом щеплення та максимальним захистом населення та між бустерними дозами, – зазначив Кузін.

    Він уточнив, що найближчими тижнями обговорюватимуться рекомендації експертів, після чого буде ясно, чи ухвалять їх частково або в повному обсязі. На сьогоднішній день дослідження показують, що бустерна доза для людей у групі 60+ дає кращий ефект.

    «Але, по суті, це не життєво необхідний показ для проведення ревакцинації. Тому поки що питання обговорюється. Думаю, що протягом двох тижнів ми це вирішимо, у тому числі й за кількістю вакцин, алгоритмом надання послуги і т.д., оскільки змішувати зараз різні потоки не варто», – підкреслив головний санлікар.

    Передбачається, що насамперед третє щеплення буде рекомендоване для людей з імунними проблемами.

    «(Про бустерну дозу для всіх, – ред.) поки не йдеться», – додав Кузін.

    Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що до обговорення питання бустерної дози або повторного дворазового щеплення від коронавірусу повернуться після того, як в Україні вакцинуються більше людей.

    Також МОЗ розширив перелік професій для обов’язкової Covid-вакцинації.

    Нещодавно відомий телеведучий отримав третю дозу Covid-вакцини і розповів про «побічку».

    Додамо, що академік пояснив, чи потрібна третя доза вакцини від коронавірусу.

    Тим часом у Венесуелі почалася вакцинація від коронавірусу дітей віком від двох років.

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    Теги: щеплення послуги Віктор Ляшко
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    Головний санлікар повідомив, коли українцям чекати на бустерну вакцинацію