Уряд дозволив постачання донорської крові з-за кордону

Кров та компоненти будуть постачатися як гуманітарна допомога

Кабінет міністрів дозволив постачання донорської крові в Україну з-за кордону у разі екстреної необхідності. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

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Як пояснили у відомстві, з початку повномасштабного вторгнення потреба в донорській крові та її компонентах зросла на понад 40%. У Кабміні заявили, що наразі Україна забезпечена донорською кров'ю на 100%. Однак, медична система має бути готовою до будь-яких надзвичайних ситуацій та терористичних актів РФ.

Варто зауважити, що кров та компоненти будуть постачатися як гуманітарна допомога. А постанова буде діяти виключно на період воєнного стану або ж при виникненні надзвичайних ситуацій.

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За її отримання відповідальним буде «Український центр транспланткоординації».

«Ухвалена сьогодні постанова це превентивний документ на випадок загострення ситуації або виникнення надзвичайних обставин. Він передбачає можливість застосування механізму, який дозволяє уникнути випадків дефіциту крові. Вживаємо всіх заходів, аби за будь-яких умов система продовжувала працювати безперебійно», – зазначив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Раніше повідомлялося, що бойові медики отримають можливість під час транспортування пораненого з поля бою переливати йому кров першої групи з негативним резус-фактором. На догоспітальному етапі таку кров можна вливати будь-кому без додаткових досліджень. Про це повідомив директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я Василь Стрілка.