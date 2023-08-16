РФ вже виробляє власні «Шахеди»: чи потрібна їй ще допомога Ірану

Україна довела ефективність у нейтралізації більшості БПЛА

Росія розпочала виробництво власних дронів-камікадзе на основі іранських ударних БПЛА «Шахед» у спробах вийти на самозабезпечення ударними дронами. Утім країна-агресор досі залежить від поставок деталей від Тегерану. Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Російські сили імпортують системи іранського виробництва з вересня 2022 року. Місцеве виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити більш надійне постачання безпілотних літальних апаратів з односторонньою атакою. Росія, ймовірно, прагне вийти на самозабезпечення БПЛА в найближчі місяці. Тим не менш, тим часом Росія залишається залежною від комплектуючих і цілої зброї з Ірану, яка в основному доставляється через Каспійське море», – йдеться в звіті.

У Британії зазначають, що ефективність цієї зброї проти України була різною.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Україна довела ефективність у нейтралізації більшості БПЛА», – додають розвідники.

Нагадаємо, Росія у співпраці з Іраном переобладнала виробника сільськогосподарських дронів для забезпечення військових потреб в Україні. Йдеться про компанію «Альбатрос» у Таганрозі, яка працює на ключовому майданчику для російсько-іранської співпраці.

Про те, що Москва та Тегеран домовилися створити завод із виробництва іранських безпілотників на території Росії, на початку червня повідомив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він представив датований 4 квітня супутниковий знімок місця в особливій економічній зоні «Алабуга». За даними розвідки США, будівництво заводу вже розпочалося, підприємство можуть запустити на початку наступного року.

До слова, у створенні заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе у Росії міг брати участь близький поплічник Путіна голова банку ВТБ Андрій Костін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Студентів коледжу в російському Татарстані вже змушують збирати дрони «Шахед». Тих, хто не погоджується, – карають.