Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вже виробляє власні «Шахеди»: чи потрібна їй ще допомога Ірану

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ вже виробляє власні «Шахеди»: чи потрібна їй ще допомога Ірану
Росія імпортує системи іранського виробництва з вересня 2022 року
фото ілюстративне

Україна довела ефективність у нейтралізації більшості БПЛА

Росія розпочала виробництво власних дронів-камікадзе на основі іранських ударних БПЛА «Шахед» у спробах вийти на самозабезпечення ударними дронами. Утім країна-агресор досі залежить від поставок деталей від Тегерану. Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.

«Російські сили імпортують системи іранського виробництва з вересня 2022 року. Місцеве виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити більш надійне постачання безпілотних літальних апаратів з односторонньою атакою. Росія, ймовірно, прагне вийти на самозабезпечення БПЛА в найближчі місяці. Тим не менш, тим часом Росія залишається залежною від комплектуючих і цілої зброї з Ірану, яка в основному доставляється через Каспійське море», – йдеться в звіті.

У Британії зазначають, що ефективність цієї зброї проти України була різною. 

«Україна довела ефективність у нейтралізації більшості БПЛА», – додають розвідники.

Нагадаємо, Росія у співпраці з Іраном переобладнала виробника сільськогосподарських дронів для забезпечення військових потреб в Україні. Йдеться про компанію «Альбатрос» у Таганрозі, яка працює на ключовому майданчику для російсько-іранської співпраці. 

Про те, що Москва та Тегеран домовилися створити завод із виробництва іранських безпілотників на території Росії, на початку червня повідомив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він представив датований 4 квітня супутниковий знімок місця в особливій економічній зоні «Алабуга». За даними розвідки США, будівництво заводу вже розпочалося, підприємство можуть запустити на початку наступного року. 

До слова, у створенні заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе у Росії міг брати участь близький поплічник Путіна голова банку ВТБ Андрій Костін.

Студентів коледжу в російському Татарстані вже змушують збирати дрони «Шахед». Тих, хто не погоджується, – карають. 

Читайте також: Де Росія бере «Шахеди». Інтерв’ю з розслідувачем, який викрив фабрику у Татарстані
Теги: британська розвідка війна росія Україна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища
Атака дронів на Одещину та поранені на Херсонщині: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 10:34
Вартість контракту становить 56 млн фунтів стерлінгів
Норвегія поставить Україні системи для боротьби з ворожими дронами
14 серпня, 16:22
Наслідки нічної атаки на Одещину
Нічна атака на Одещину: з’явилися фото наслідків
Сьогодні, 09:04

Події в Україні

Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС
Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС
Розвідка повідомила стратегію росіян на Куп’янському напрямку  
Розвідка повідомила стратегію росіян на Куп’янському напрямку  
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС: названо дату
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС: названо дату
Посол повідомив, коли в Україні запрацює ізраїльська система раннього оповіщення
Посол повідомив, коли в Україні запрацює ізраїльська система раннього оповіщення
СБУ показала «Морських малюків», які атакували Кримський міст (відео)
СБУ показала «Морських малюків», які атакували Кримський міст (відео)
«Півострів перетворюється на острів». ЗСУ назвали проблеми росіян у Криму
«Півострів перетворюється на острів». ЗСУ назвали проблеми росіян у Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
8996
Чи планує Київ святкові заходи до Дня Незалежності: відповідь КМДА
6861
У столичному парку з’явився стенд із памʼятником князю Володимиру, як у Москві (фото)
6621
На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів
4851
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
4209
Шойгу вигадав цинічну причину, чому треба продовжити війну в Україні

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту