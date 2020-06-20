В Україні почнуть виплачувати сім’ям лікарів, які померли внаслідок коронавірусу, – Мінсоцполітики



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Станом на ранок 20 червня в Україні зафіксовано 841 новий випадок коронавірусу

Виплати розпочнуться наступного тижня

Наступного тижня розпочнуться виплати сім’ям лікарів, які загинули через коронавірусну хворобу. Про це на нараді з Президентом Зеленським повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає пресслужба Офісу Президента.

«Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що наступного тижня, як наполягав Президент, розпочнуться страхові виплати сім’ям лікарів, які загинули через коронавірусну інфекцію Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 червня в Україні зафіксовано 841 новий випадок коронавірусу, це на 80 випадків менше, ніж учора (921).

Одужали – 373 (вчора 586), померли – 9 (вчора 19).

Загалом одужали 16 406 осіб, летальних випадків – 994.

У Києві виявлено хворих 76 осіб (вчора 92). Також 57 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 76) і 139 – на Львівщині (вчора 142), 83 – на Рівненщині (вчора 121).

Коронавірус в Україні

Всього 35825

Хворіють 18425

Одужали 16406

Померли 994

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Нагадаємо, станом на ранок 19 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд – 921 новий випадок коронавірусу, це на 92 випадки більше, ніж учора (829). З них 64 дитини, а також 161 медпрацівник.

Було госпіталізовано 182 особи.

Зафіксовано 19 летальних випадків (вчора 23).

При цьому одужали 586 пацієнтів (вчора 504).

Загалом за весь час пандемії захворіли 34 984 людини, з них – 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників.

Загалом одужало 16 033 людини, летальних випадків – 985.

За попередню добу було здійснено 19 365 тестів, з них – 11 465 дослідження методом ПЛР, а також 7 900 ІФА-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 142, Рівненській –121, у Києві – 92, на Закарпатті – 78 та у Чернівецькій області – 76.

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