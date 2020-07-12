В Україні розробляють план реформування психіатричної системи



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Психіатрична служба стоїть на стику з Міністерством соціальної політики і соціальними службами

«Психлікарні в Україні дофінансують на рівні минулого року» – Степанов

Міністерство охорони здоров’я, спільно з Міністерством соціальної політики, розробляють план реформування психіатричної системи. Для створення дієвої психіатричної служби потрібен час. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Під це повинен бути план, який ми зараз розробляємо, саме щоб була реформована психіатрична система. Зараз до кінця року ми прийняли вже такі антикризові кроки для того, щоб ми дофінансували до рівня минулого року: починаючи з 1 липня цього року і до кінця року, вони будуть дофінансовані до рівня минулого року, всі наші психіатричні лікарні. Окремо ми розробляємо план, в тому числі, спілкуємось з Міністерством соціальної політики», – сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що психіатрична служба в нас стоїть на стику з Міністерством соціальної політики, з соціальними службами.

«Яким чином нам створити саме дієву психіатричну службу, дієве надання (допомоги) людям, які хворі на психіатричні захворювання. Звичайно, ми це зробимо. На це тільки потрібен час. Це неможливо зробити за місяць», – додав Максим Степанов.

Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж учора (800).

Одужали – 457 (вчора 861), померли – 11 (вчора 27).

Загалом одужали 26 118 осіб, летальних випадків – 1 383.

У Києві виявлено хворих 67 осіб (вчора 125). Також 23 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 21) і 121 – на Львівщині (вчора 119), 78 – на Рівненщині (вчора 66).

Коронавірус в Україні

Всього 52843

Хворіють 25810

Одужали 25661

Померли 1372

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Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадки коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж учора (819).

Одужали – 861 (вчора 1 016), померли – 27 (вчора 18).

Загалом одужали 25 661 особа, летальних випадків – 1 372.

У Києві виявлено хворих 125 осіб (вчора 118). Також 21 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 22) і 119 – на Львівщині (вчора 82), 66 – на Рівненщині (вчора 74).

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