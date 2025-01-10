Що робити, коли низька зарплата? Нардеп дав універсальну пораду

У декларації парламентаря за 2023 рік вказана зарплата понад 600 тис. грн.

Народний депутат Верховної Ради України від фракції «Слуга народу» Анатолій Костюх порадив українцям із маленькими зарплатами міняти роботу. Так він відповів на питання про низькі зарплати в Україні при здорожчанні тарифів на житлово-комунальні послуги в коментарях під своїм дописом на сторінці у Facebook.

Зазначимо, допис парламентаря стосувався наслідків припинення Україною транзиту російського газу до Європи.

Так, користувач Pavel Gook запитав у нардепа, коли українцям на тлі здорожчання комунальних послуг піднімуть зарплати.

«Газ дорожчатиме, й про електрику теж говорять. А коли розмір зарплат піднімуть до рівня ЄС?», – запитав він.

Костюх у відповідь порадив запитати про підвищення зарплати в роботодавці чи змінити роботу та більш високооплачувану.

«Тут варто звернутись до свого роботодавця, або ж змінити роботу на таку, де умови праці та зарплатня Вас влаштовуватиме. Водночас буду радий розповісти про Ваш вдалий бізнес і рівень зарплат працівників», – написав депутат.

Цікаво, що у декларації за 2023 рік Анатолій Костюх вказував, що його річна зарплата склала 626 414 грн. Також він зазначав, що мав 350 тис. грн і $32 тис. готівкою та 19 192 грн на карті.

Нагадаємо, за підсумками третього кварталу 2024 року реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) в середньому перевищили довоєнний рівень на 7,2%. Лідерами стали ІТ-спеціалісти, у яких зарплати зросли більш ніж на 45%. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

А зарплати українських чиновників з січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У центральних державних органах вона становила 62 тис. грн. За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників була 38,6 тис. грн. Таким чином наразі вона у 3,4 раза перевищує середній рівень по країні.