Чому діти починають пізно говорити? Психіатр дав поради батькам

«Мовленнєвий розвиток затримується через те, що до дітей не говорять»

На затримку мовного розвитку дитини можуть впливати кілька чинників, це може бути пов'язано як із браком спілкування з батьками, так і з необхідністю обстеження у фахівця. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів дитячий психіатр Святослав Фисун.

Фисун зазначив, що найбільше на розвиток дитини впливають саме батьки, формат їхніх розмов. Приділення належної уваги та пояснення дітям якихось простих для дорослих речей істотно прискорює розвиток мовлення малюка.

«Мовленнєвий розвиток затримується через те, що до дітей не говорять дорослі. Вони сюсюкають, перекручують слова, спрощують і не пояснюють дітям принцип і призначення певних пристроїв. Особисто я не раз чув від батьків фразу: «ти ще мале, не поймеш». Звісно, дитина не зрозуміє, тому їй треба пояснити, а не виховувати з малечку відчуття неповноцінності та меншовартості. Чому дитина не зрозуміє? Бо ви не хочете пояснити? Чи тому, що не здатна? Говоріть із дітьми – і вони говоритимуть з вами!», – пояснює лікар.

Фисун зазначив, що робота із логопедом і корекційним педагогом необхідна, але не за умов відсутності мови. «Корекція – виправлення неправильного, а не відтворення неіснуючого. Тільки комбінована терапія, медикаментозна та корекційна, матиме хороший результат», – сказав психіатр.

Фахівець назвав найпоширеніші причини звернень українців до дитячого психіатра. Також лікар дав рекомендації батькам неспокійних дітей.

До слова, батьки в Україні украй рідко звертаються за допомогою до дитячого психіатра.