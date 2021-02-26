Ляшко розповів, у якій області найбільше вакцинованих проти Covid-19

За словами Віктора Ляшка, МОЗ отримав сім повідомлень про побічні наслідки, але вони легкі

За дві доби від старту вакцинації, щеплення отримали майже півтори тисячі людей

За дві доби від початку вакцинації в Україні щеплення проти коронавірусу отримали 1338 осіб. Це лікарі, що працюють із хворими на коронавірус, та військовослужбовці в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Такі дані під час брифінгу оприлюднив заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Літак із вакцинами приземлився у вівторок, а вже в четвер в кожній з областей України, а також в зоні проведення Операції об’єднаних сил зроблено перші щеплення медикам, які рятують життя українців у ковідних лікарнях, та нашим військовослужбовцям, котрі захищають кордони країни», – зазначив Віктор Ляшко.

За добу 25 лютого зроблено 1 179 щеплень проти Covid-19. Серед них 792 чоловіки та 387 жінок.

Найбільша кількість вакцинованих за добу – у Черкаській, Тернопільській областях та в м. Київ. У всіх трьох регіонах вакцинувалося по 90 осіб. Загалом же найбільше вакцинованих – у Черкаській області, де встигли щепити вже 170 осіб.

За словами Віктора Ляшка повідомлення про наслідки після імунізації надходять по електронній системі до Державного експертного центру МОЗ України. Наразі надійшло сім повідомлень про побічні наслідки, але вони легкі.

«Ми всю інформацію відстежуємо і звертаємо на це увагу. Але не потрібно розганяти паніку, бо всі побічні дії передбачені в інструкції від виробника вакцини. Кампанія імунопрофілактики продовжується, сьогодні у всіх областях знову працюють мобільні бригади», – заявив Віктор Ляш

Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.