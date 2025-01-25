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Головний психіатр ЗСУ Друзь планував купити за €650 тис. віллу у Туреччині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Головний психіатр ЗСУ Друзь планував купити за €650 тис. віллу у Туреччині
Вілла, яку планував купити Друзь
фото: джерела «Главкома» в правоохоронних органах

Друзь не пошкодував 300 тис. грн на вольєр для собак

Головний психіатр Збройних сил України Олег Друзь, який є заступником голови Центральної ВЛК, та який розв'язує питання щодо придатності військових до проходження служби, після купівлі чотирьох елітних BMW, трьох квартир і особняка під Києвом планував придбати ще віллу у Туреччині за €650 тис. Про це повідомили джерела «Главкома» в правоохоронних органах.

У спецслужбі повідомили, що у 2024 році Друзь двічі їздив до Туреччини. Там він намагався купити за хабарі триповерхову віллу з басейном за €650 тис. Під час поїздок психіатр активно переписувався з ріелтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.

Вілла, яку планував купити Друзь
Вілла, яку планував купити Друзь
фото: джерела «Главкома» в правоохоронних органах
Вілла, яку планував купити Друзь
Вілла, яку планував купити Друзь
фото: джерела «Главкома» в правоохоронних органах
Вілла, яку планував купити Друзь
Вілла, яку планував купити Друзь
фото: джерела «Главкома» в правоохоронних органах
Головний психіатр ЗСУ Друзь планував купити за €650 тис. віллу у Туреччині фото 1
скріншот наданий «Главкому» джерелами в правоохоронних органах

У тій же Туреччині живе його прийомна дочка, для якої Друзь купив новеньку гібридну Тойоту. Покупку психіатр зафільмував на свій телефон, засвітивши у склі власну пику. 

«Не шкодував Друзь грошей і на своїх собак. Лише за розкішний вольєр для їх утримання хабарник заплатив 300 тис. грн», – повідомляють джерела.

Друзь витратив на вольєр для собак 300 тис. грн
Друзь витратив на вольєр для собак 300 тис. грн
фото: джерела «Главкома» в правоохоронних органах

Більше того, його нинішня дружина Ольга Сєдова – росіянка, але вже отримала українське громадянство. Її син – пасинок Друзя, живе у Києві, але і досі має російський паспорт.

Головний психіатр ЗСУ Друзь планував купити за €650 тис. віллу у Туреччині фото 2
скріншот наданий «Главкому» джерелами в правоохоронних органах

Нагадаємо, Служба безпеки затримала головного психіатра Збройних сил. За даними слідства, Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн. При цьому посадовець не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Навесні 2017 року тоді ще начальника Клініки психіатрії військового госпіталю та головного психіатра Міноборони спіймали на хабарі. За даними столичної прокуратури, щоб допомогти ухилитися від служби, він вимагав 52 тис. грн. Однак справа головного психіатра Міноборони нікуди не пішла. Через кілька місяців її було закрито через «відсутність складу злочину».

Вже восени того ж року полковник потрапив до чергового скандалу. На засіданні комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Друзь заявив, що більшості учасників бойових дій після демобілізації необхідна психіатрична допомога, а самі військові начебто можуть бути потенційно небезпечними для суспільства.

Згодом тодішній міністр оборони Степан Полторак відсторонив Друзя з посади. Примітно, що відсторонений полковник, попри рішення міністра оборони, продовжив виконувати обов'язки начальника Клініки психіатрії та далі ходив на роботу.

Згідно з декларацією посадовця за 2016 рік, дружина та дочка Друзя мали громадянство Російської Федерації.

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Теги: нерухомість Міноборони гроші військові дружина корупція майно дочка

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