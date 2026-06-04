«Доступні ліки» розширять з липня: уряд затвердив новий перелік

Отримати нові ліки для серця та судин можна буде безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом

Ляшко: до програми увійдуть засоби для контролю тиску, лікування серцевої недостатності та профілактики інсульту

Кабінет Міністрів ухвалив рішення розширити програму «Доступні ліки» – з липня українці зможуть безоплатно або з доплатою отримувати нові ліки для серця та судин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у Facebook.

Що увійде до оновленого переліку

За словами Ляшка, йдеться про 51 міжнародну непатентовану назву лікарських засобів для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань – для контролю артеріального тиску, терапії серцевої недостатності, порушень ритму, профілактики тромбоутворення та зниження холестерину, а також для пацієнтів після інфаркту міокарда чи з підвищеним ризиком інсульту.

Національна служба здоров'я України оприлюднила повний перелік. До нього включено як нові монопрепарати, так і комбіновані лікарські засоби. Зокрема:

для профілактики тромбоутворення – прасугрель, цилостазол, тикагрелор, едоксабан;

для лікування порушень серцевого ритму – мексилетин, пропафенон, флекаїнід, соталол;

для терапії серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця – ізосорбіду мононітрат, івабрадин, еплеренон;

для контролю артеріального тиску – моксонідин, доксазозин, хлорталідон, пропранолол, небіволол, німодипін, лерканідипін, дилтіазем;

для зниження холестерину та профілактики ускладнень – розувастатин, езетиміб, їх комбінація, розувастатин з ацетилсаліциловою кислотою та колхіцин;

сучасні комбіновані засоби на основі каптоприлу, еналаприлу, лізиноприлу, периндоприлу, раміприлу, валсартану, лозартану, ірбесартану, кандесартану, телмісартану та олмесартану медоксомілу – у різних поєднаннях з амлодипіном, діуретиками, бісопрололом і сакубітрилом.

Чому це важливо

Серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних причин передчасної смертності в Україні. Доступ до нових позицій програми дозволить більшій кількості пацієнтів лікуватися без значних витрат.

Нагадаємо, у квітні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала оновлення програми «Доступні ліки» з 1 липня – тоді йшлося про плани, тепер уряд ухвалив офіційне рішення і НСЗУ оприлюднила конкретний перелік.