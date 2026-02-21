Головна Країна Події в Україні
До мирних переговорів потрібно залучити країни поза Європою та США – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Володимир Зеленський повідомив, що переговори про мир відбуватимуться в тісній координації з країнами Європи
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що Україна щодня працює над тим, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для миру

Володимир Зеленський доручив голові українського переговорної групи Рустему Умєрову залучити до процесу врегулювання війни в Україні країни Близького Сходу та Туреччину. Як інформує «Главком», про це український президент повідомив у своєму вечірньому зверненні у суботу, 21 лютого.

За словами глави держави, залученість цих країн сприятиме тому, що вони зможуть «допомагати більше».

Володимир Зеленський також повідомив, що переговори про мир відбуватимуться в тісній координації з країнами Європи.

«Уже заплановані мої зустрічі на наступному тижні з європейськими партнерами. Ми будемо детально координуватись, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильнішою», – зазначив він.

Президент наголосив, що Україна щодня працює над тим, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для миру.

«Україна точно зробить для цього все необхідне і перепоною для миру точно не буде. Минулого разу в Женеві американська сторона чітко побачила, що саме в росіянах причина відсутності дійсно значимих результатів. І наступну зустріч треба зробити непустою, це можливо», – підсумував Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави і генеральний секретар НАТО скоординували позиції з усіх ключових питань дипломатичної роботи. Володимир Зеленський відзначив, що в багатьох питаннях погляди з Марком Рютте збігаються.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до завершення переговорів на військовому треку ближче, ніж на політичному. Водночас глава держави заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання.

Теги: переговори президент Україна Володимир Зеленський Європа

