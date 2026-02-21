До мирних переговорів потрібно залучити країни поза Європою та США – Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що переговори про мир відбуватимуться в тісній координації з країнами Європи

Володимир Зеленський доручив голові українського переговорної групи Рустему Умєрову залучити до процесу врегулювання війни в Україні країни Близького Сходу та Туреччину. Як інформує «Главком», про це український президент повідомив у своєму вечірньому зверненні у суботу, 21 лютого.

За словами глави держави, залученість цих країн сприятиме тому, що вони зможуть «допомагати більше».

«Уже заплановані мої зустрічі на наступному тижні з європейськими партнерами. Ми будемо детально координуватись, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильнішою», – зазначив він.

Президент наголосив, що Україна щодня працює над тим, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для миру.

«Україна точно зробить для цього все необхідне і перепоною для миру точно не буде. Минулого разу в Женеві американська сторона чітко побачила, що саме в росіянах причина відсутності дійсно значимих результатів. І наступну зустріч треба зробити непустою, це можливо», – підсумував Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави і генеральний секретар НАТО скоординували позиції з усіх ключових питань дипломатичної роботи. Володимир Зеленський відзначив, що в багатьох питаннях погляди з Марком Рютте збігаються.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до завершення переговорів на військовому треку ближче, ніж на політичному. Водночас глава держави заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання.