Іран призначив сина Хаменеї новим верховним лідером

Раніше США та ІЗраїль повідомляли, що якщо їм не сподобається вибрі Ірану, то кандидати ліквідують

Асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого. Моджтаба Хаменеї бере на себе керівництво державою у критичний момент масштабної військової операції та внутрішньої дестабілізації.

Процедуру призначення провела Асамблея експертів – спеціальний орган, що складається з 88 авторитетних священнослужителів. З моменту заснування Ісламської Республіки у 1979 році подібна зміна лідера відбувається лише вдруге. Попередній випадок мав місце понад тридцять років тому, коли після смерті засновника республіки аятоли Хомейні на посаду був обраний саме Алі Хаменеї.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.