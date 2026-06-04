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Кабмін продовжив програму підтримки медзакладів у зоні бойових дій

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кабмін продовжив програму підтримки медзакладів у зоні бойових дій
Голова уряду нагадала, що наразі держава застосовує кілька механізмів підтримки медичних закладів і лікарів, які працюють у прифронтових громадах та на територіях бойових дій
фото: glavcom.ua

Свириденко: Робота медиків у громадах поблизу зони бойових дій є критично важливою

Кабмін продовжив до кінця 2026 року програму підтримки медичних закладів і лікарів, які працюють у прифронтових громадах та на територіях бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«У другому півріччі 2026 року медичні заклади, що надають спеціалізовану медичну допомогу на територіях активних бойових дій, щомісяця отримуватимуть додаткові кошти для формування фонду оплати праці. Дія цієї програми мала завершитися 30 червня, однак уряд продовжив її до кінця 2026 року», – йдеться у повідомленні.

Голова уряду нагадала, що наразі держава застосовує кілька механізмів підтримки медичних закладів і лікарів, які працюють у прифронтових громадах та на територіях бойових дій. «Медзаклади первинної ланки отримують на 20% більше коштів за кожну декларацію з пацієнтом. Окремо посилено фінансування екстреної медичної допомоги», – додала вона.

«Робота медиків у громадах поблизу зони бойових дій є критично важливою. Наше завдання – забезпечити фахівців усім необхідним для роботи та створити умови, щоб вони могли й надалі надавати якісну медичну допомогу людям», – підсумувала Свириденко.

До слова, Кабмін розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати від держави 200 тис. грн адресної допомоги при працевлаштуванні. Свириденко пояснила, що раніше програма поширювалася на випускників, які розпочали роботу на територіях активних бойових дій та в сільській місцевості. Відтепер нею також можуть скористатися молоді лікарі, які працевлаштувалися до закладів охорони здоров’я на територіях можливих бойових дій (крім Київської області та міст обласного значення – Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Харкова і Чернігова).

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Теги: Кабмін лікарня Юлія Свириденко

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