Вчені розкрили небезпеку ранкової кави



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Фахівці рекомендують пити каву не натщесерце, а під час або після сніданку

Поганий сон і вживання кави негативно впливають на рівень цукру в крові

Фахівці з університету Бата у Великобританії розкрили небезпеку звички пити каву вранці. Про це йдеться в журналі Focus.de.

Науковці досліджували аналізи крові 29 добровольців, щоб виявити зв’язок між рівнем інсуліну і вживанням кави натщесерце. Як з’ясували фахівці, ранкова філіжанка кави може призвести до порушення метаболізму.

Учасникам експерименту після сну давали каву з цукром, калорійність якого дорівнювала звичайному сніданку. Потім їх будили на кілька хвилин кожну годину, пропонували чорну каву, а після цього – солодкий напій.

В результаті з’ясувалося, що поганий сон і вживання кави негативно вплинули на рівень цукру, який підвищився на 50 відсотків. Як вважають вчені, це пов’язано з нездатністю організму засвоїти глюкозу відразу після пробудження.

Фахівці рекомендували пити каву не натщесерце, а під час або після сніданку. Це дозволить знизити ризики для здоров’я.

Нагадаємо, інфекціоніст застерегла від вживання антибіотиків при Covid-19.

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