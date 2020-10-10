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    Здоров'я

    Вчені розкрили небезпеку ранкової кави

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    Фахівці рекомендують пити каву не натщесерце, а під час або після сніданку - Вчені розкрили небезпеку ранкової кави
    Фахівці рекомендують пити каву не натщесерце, а під час або після сніданку

    Поганий сон і вживання кави негативно впливають на рівень цукру в крові

    Фахівці з університету Бата у Великобританії розкрили небезпеку звички пити каву вранці. Про це йдеться в журналі Focus.de.

    Науковці досліджували аналізи крові 29 добровольців, щоб виявити зв’язок між рівнем інсуліну і вживанням кави натщесерце. Як з’ясували фахівці, ранкова філіжанка кави може призвести до порушення метаболізму.

    Учасникам експерименту після сну давали каву з цукром, калорійність якого дорівнювала звичайному сніданку. Потім їх будили на кілька хвилин кожну годину, пропонували чорну каву, а після цього – солодкий напій.

    В результаті з’ясувалося, що поганий сон і вживання кави негативно вплинули на рівень цукру, який підвищився на 50 відсотків. Як вважають вчені, це пов’язано з нездатністю організму засвоїти глюкозу відразу після пробудження.

    Фахівці рекомендували пити каву не натщесерце, а під час або після сніданку. Це дозволить знизити ризики для здоров’я.

    Нагадаємо, інфекціоніст застерегла від вживання антибіотиків при Covid-19.

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