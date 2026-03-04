Яка кінцева мета США в Ірані: аналітики висувають різні версії

Експерти сходяться на думці, що нинішня кампанія виглядає як війна без чітко визначеної стратегії та зрозумілого уявлення про те, яким має бути її завершення

Президент США Дональд Трамп може не мати чіткого плану щодо того, чим має завершитися конфлікт із Іраном. Таку оцінку дають частина експертів із зовнішньої політики та аналітиків Близького Сходу, яких опитав колишній міністр праці США Роберт Райх у колонці для The Guardian, передає «Главком».

«Більшість людей, з якими я розмовляв, вважають, що в Трампа немає стратегії. Вони кажуть, що Піт Гегсет і Марко Рубіо не мають власних можливостей, а в Пентагоні, Державному департаменті та службі національної безпеки панує хаос. Ніхто не керує процесом. Трамп вважає, що йому якось вдасться це зробити, бо він вважає себе розумнішим за всіх інших, але він отримує суперечливі поради щодо поточної стратегії та маневрів і приймає суперечливі та непослідовні рішення», – йдеться у повідомленні.

За словами фахівців, у Вашингтоні можуть переслідувати кілька різних цілей. Одна з версій полягає в тому, що адміністрація Трампа прагне швидкої перемоги, подібної до операцій із точковими ударами або спецопераціями проти керівництва країни. У такому випадку США могли б оголосити свою місію виконаною та повернутися до переговорів.

Інший сценарій передбачає значно ширші вимоги до Ірану. Йдеться про повну відмову від ядерної програми, ліквідацію балістичних ракет, а також послаблення або роззброєння союзних Ірану угруповань у регіоні, зокрема в Лівані, Іраку, Сирії та Ємені.

Водночас деякі експерти вважають, що значний вплив на перебіг подій має прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. За їхніми словами, Ізраїль може прагнути масштабнішої кампанії – знищення ракетного потенціалу Ірану, що вимагало б тривалих і інтенсивних бомбардувань.

«Трамп не хоче, щоб Нетаньягу затьмарив його, і не хоче, щоб Нетаньягу говорив світові, що потрібно зробити більше для усунення іранської загрози. Тому, на їхню думку, Трамп продовжуватиме атакувати Іран, доки Нетаньягу не погодиться припинити бомбардування», – зазначає автор.

Існує також припущення, що кінцевою метою може бути зміна влади в Ірані. Однак фахівці попереджають: реалізація такого сценарію майже неможлива без наземної операції. Іран має значні збройні сили, а втручання може призвести до затяжного конфлікту або навіть громадянської війни.

Частина аналітиків також звертає увагу на внутрішні проблеми у процесі ухвалення рішень у Вашингтоні. За їхніми словами, у різних відомствах немає єдиного бачення подальших дій, а рекомендації для президента часто суперечать одна одній.

«Генерали стурбовані тим, що конфлікт може виснажити ресурси, необхідні для вирішення інших потенційних конфліктів по всьому світу. Мені неодноразово казали, що це війна без плану, без стратегії та без чіткого розуміння того, куди вона веде чи чим закінчується», – підсумував Роберт Райх.

Як повідомлялось, США готуються до «значного зростання» кількості атак по території Ірану та планують зосередити удари на ракетному виробництві, безпілотниках і морській інфраструктурі. П