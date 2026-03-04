Головна Світ Політика
search button user button menu button

Яка кінцева мета США в Ірані: аналітики висувають різні версії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Яка кінцева мета США в Ірані: аналітики висувають різні версії
Сполучені Штати та Ізраїль розпочали удари по Ірану 28 лютого
фото: Getty Images

Експерти сходяться на думці, що нинішня кампанія виглядає як війна без чітко визначеної стратегії та зрозумілого уявлення про те, яким має бути її завершення

Президент США Дональд Трамп може не мати чіткого плану щодо того, чим має завершитися конфлікт із Іраном. Таку оцінку дають частина експертів із зовнішньої політики та аналітиків Близького Сходу, яких опитав колишній міністр праці США Роберт Райх у колонці для The Guardian, передає «Главком».

«Більшість людей, з якими я розмовляв, вважають, що в Трампа немає стратегії. Вони кажуть, що Піт Гегсет і Марко Рубіо не мають власних можливостей, а в Пентагоні, Державному департаменті та службі національної безпеки панує хаос. Ніхто не керує процесом. Трамп вважає, що йому якось вдасться це зробити, бо він вважає себе розумнішим за всіх інших, але він отримує суперечливі поради щодо поточної стратегії та маневрів і приймає суперечливі та непослідовні рішення», – йдеться у повідомленні.

За словами фахівців, у Вашингтоні можуть переслідувати кілька різних цілей. Одна з версій полягає в тому, що адміністрація Трампа прагне швидкої перемоги, подібної до операцій із точковими ударами або спецопераціями проти керівництва країни. У такому випадку США могли б оголосити свою місію виконаною та повернутися до переговорів.

Інший сценарій передбачає значно ширші вимоги до Ірану. Йдеться про повну відмову від ядерної програми, ліквідацію балістичних ракет, а також послаблення або роззброєння союзних Ірану угруповань у регіоні, зокрема в Лівані, Іраку, Сирії та Ємені.

Водночас деякі експерти вважають, що значний вплив на перебіг подій має прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. За їхніми словами, Ізраїль може прагнути масштабнішої кампанії – знищення ракетного потенціалу Ірану, що вимагало б тривалих і інтенсивних бомбардувань.

«Трамп не хоче, щоб Нетаньягу затьмарив його, і не хоче, щоб Нетаньягу говорив світові, що потрібно зробити більше для усунення іранської загрози. Тому, на їхню думку, Трамп продовжуватиме атакувати Іран, доки Нетаньягу не погодиться припинити бомбардування», – зазначає автор.

Існує також припущення, що кінцевою метою може бути зміна влади в Ірані. Однак фахівці попереджають: реалізація такого сценарію майже неможлива без наземної операції. Іран має значні збройні сили, а втручання може призвести до затяжного конфлікту або навіть громадянської війни.

Частина аналітиків також звертає увагу на внутрішні проблеми у процесі ухвалення рішень у Вашингтоні. За їхніми словами, у різних відомствах немає єдиного бачення подальших дій, а рекомендації для президента часто суперечать одна одній.

«Генерали стурбовані тим, що конфлікт може виснажити ресурси, необхідні для вирішення інших потенційних конфліктів по всьому світу. Мені неодноразово казали, що це війна без плану, без стратегії та без чіткого розуміння того, куди вона веде чи чим закінчується», – підсумував Роберт Райх.

Як повідомлялось, США готуються до «значного зростання» кількості атак по території Ірану та планують зосередити удари на ракетному виробництві, безпілотниках і морській інфраструктурі. П

Читайте також:

Теги: Ізраїль Іран війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням
Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням
20 лютого, 23:02
Наше найнагальніше прохання до союзників – допомогти захистити ті частини енергосистеми, які ще залишаються в строю, зазначив Тімченко
Ми потребуємо посилення захисту енергетики та поставок обладнання – очільник ДТЕК
17 лютого, 16:02
Юлія Тимошенко планувала відвідати міжнародний захід
Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України
5 лютого, 17:40
Ворог зупинив штурмові дії на багатьох напрямках
У РФ на фронті катастрофа після відключення Starlink: зупинено деякі штурми
5 лютого, 11:27
Тегеран заявив про «рішучу відповідь»
Іран пригрозив ударами по базах США у разі військової атаки
20 лютого, 16:24
З словами Каллас, середині ЄС досі тривають складні дискусії щодо наповнення нового пакету обмежень
ЄС не встигне узгодити 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення – Каллас
23 лютого, 11:22
У більшості областей застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення світла для населення
Через ворожі обстріли є нові знеструмлення у чотирьох областях – «Укренерго»
24 лютого, 11:59
8 липня 2024 року росіяни влучили ракетою у дитячу лікарню «Охматдит» у Києві
Скільки жителів Києва загинуло від обстрілів за чотири роки війни: офіційні дані
24 лютого, 11:04
Рубіо назвав мету військової операції США проти Ірану
Рубіо назвав мету військової операції США проти Ірану
2 березня, 23:29

Політика

Яка кінцева мета США в Ірані: аналітики висувають різні версії
Яка кінцева мета США в Ірані: аналітики висувають різні версії
Серія вибухів в Ірані: Ізраїль оголосив нову хвилю ударів, США застосували B-2
Серія вибухів в Ірані: Ізраїль оголосив нову хвилю ударів, США застосували B-2
Держдеп США прокоментував іранську атаку на консульство в Дубаї
Держдеп США прокоментував іранську атаку на консульство в Дубаї
Мерц закликав Трампа посилити тиск на Путіна
Мерц закликав Трампа посилити тиск на Путіна
Трамп пригрозив зупинити всю торгівлю з Іспанією. Мадрид відповів
Трамп пригрозив зупинити всю торгівлю з Іспанією. Мадрид відповів
Іран накопичив небезпечний запас урану – МАГАТЕ
Іран накопичив небезпечний запас урану – МАГАТЕ

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua