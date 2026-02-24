Скільки жителів Києва загинуло від обстрілів за чотири роки війни: офіційні дані

8 липня 2024 року росіяни влучили ракетою у дитячу лікарню «Охматдит» у Києві

За фактом порушення військовими РФ звичаїв війни у Києві розпочато 225 кримінальних проваджень

Сьогодні, у четверті роковини повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, Київська міська прокуратура оприлюднила звіт щодо наслідків збройної агресії для столиці. За офіційними даними відомства, з 24 лютого 2022 року внаслідок ворожих обстрілів у Києві загинуло 236 цивільних осіб. Найболючішою статистикою залишається загибель дітей: війна забрала життя щонайменше 25 маленьких киян. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

«Усі вони стали жертвами атак країни-агресорки, яка воює з мирними мешканцями українських міст», – наголосили у пресслужбі прокуратури.

За фактом порушення військовими РФ звичаїв війни у Києві розпочато 225 кримінальних проваджень. Зокрема, про підозри повідомлено чотирьом російським генералам, які віддавали накази завдавати удари по цивільних обʼєктах Києва.

Прокурори та слідчі продовжують фіксувати наслідки ударів у щоденному режимі. Головна мета – забезпечити невідворотність покарання для всіх ланок російської армії: від безпосередніх виконавців до вищого військового керівництва РФ.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого 2026 року, минає чотири роки від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Протягом цього часу столиця регулярно стає ціллю повітряних атак. З 24 лютого 2022 року у місті пролунало 2045 тривог.