Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скільки жителів Києва загинуло від обстрілів за чотири роки війни: офіційні дані

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Скільки жителів Києва загинуло від обстрілів за чотири роки війни: офіційні дані
8 липня 2024 року росіяни влучили ракетою у дитячу лікарню «Охматдит» у Києві
фото: Михайло Глуховський, glavcom.ua

За фактом порушення військовими РФ звичаїв війни у Києві розпочато 225 кримінальних проваджень

Сьогодні, у четверті роковини повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, Київська міська прокуратура оприлюднила звіт щодо наслідків збройної агресії для столиці. За офіційними даними відомства, з 24 лютого 2022 року внаслідок ворожих обстрілів у Києві загинуло 236 цивільних осіб. Найболючішою статистикою залишається загибель дітей: війна забрала життя щонайменше 25 маленьких киян. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури. 

«Усі вони стали жертвами атак країни-агресорки, яка воює з мирними мешканцями українських міст», – наголосили у пресслужбі прокуратури.

За фактом порушення військовими РФ звичаїв війни у Києві розпочато 225 кримінальних проваджень. Зокрема, про підозри повідомлено чотирьом російським генералам, які віддавали накази завдавати удари по цивільних обʼєктах Києва.

Прокурори та слідчі продовжують фіксувати наслідки ударів у щоденному режимі. Головна мета – забезпечити невідворотність покарання для всіх ланок російської армії: від безпосередніх виконавців до вищого військового керівництва РФ.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого 2026 року, минає чотири роки від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Протягом цього часу столиця регулярно стає ціллю повітряних атак. З 24 лютого 2022 року у місті пролунало 2045 тривог.

Читайте також:

Теги: Київ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще два роки війни? Дуже погана новина для нас
Ще два роки війни? Дуже погана новина для нас
11 лютого, 07:40
Міністр оборони Яромир Зуна скасував відрядження генерала, який виступив за підтримку авіації України
Міністр оборони Чехії провчив генерала, який підтримав передачу літаків Україні
30 сiчня, 20:53
Путін вважає, що зможе перехитрити США під час мирних переговорів щодо України – Голова розвідки Естонії
Путін вважає, що зможе перехитрити США під час мирних переговорів щодо України – Голова розвідки Естонії
10 лютого, 13:35
NYT: Потенційна війна проти Ірану може стати катастрофою для США
NYT: Потенційна війна проти Ірану може стати катастрофою для США
22 лютого, 07:13
За вчинена водієві таксі загрожує до трьох років позбавлення волі
У Києві таксист зламав щелепу пасажирці: подробиці інциденту
26 сiчня, 08:59
Вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів
Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
5 лютого, 06:57
Міністр енергетики Денис Шмигаль відвідав енергооб'єкти на заході країни
Відключення світла: енергетики попередили киян про важкі дні
7 лютого, 19:48
Засуджена Світлана Лой в залі суду
Росія засудила пенсіонерку із Запорізької області до 15 років колонії через донати ЗСУ
11 лютого, 11:44
Салон краси розміщений на першому поверсі житлового будинку на вулиці Євгена Коновальця
У центрі Києва через генератор загорівся салон краси
17 лютого, 16:18

Новини

Сікорський у четверті роковини вторгнення приїхав до Києва: головні теми переговорів
Сікорський у четверті роковини вторгнення приїхав до Києва: головні теми переговорів
Станція метро «Майдан Незалежності» відновила роботу у звичайному режимі
Станція метро «Майдан Незалежності» відновила роботу у звичайному режимі
Скільки жителів Києва загинуло від обстрілів за чотири роки війни: офіційні дані
Скільки жителів Києва загинуло від обстрілів за чотири роки війни: офіційні дані
З 1 березня у Києві запрацює нова транспортна послуга для захисників: як скористатися
З 1 березня у Києві запрацює нова транспортна послуга для захисників: як скористатися
Четверті роковини повномасштабної війни: які іноземні лідери прибули в Україну
Четверті роковини повномасштабної війни: які іноземні лідери прибули в Україну
БЕБ викрила на Київщині підпільну мережу з продажу електронних сигарет
БЕБ викрила на Київщині підпільну мережу з продажу електронних сигарет

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua