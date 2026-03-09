Боротьба амбіцій у Білому домі: як війна з Іраном вплинула на оточення Трампа

Помічники Трампа зосереджені на реалізації волі президента, а не на спробах змінити його рішення

Внутрішня динаміка адміністрації Дональда Трампа щодо конфлікту з Іраном демонструє трансформацію ключових фігур із критиків війни на її виконавців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Найбільш показовим став поворот віцепрезидента Джей Ді Венса: колишній морський піхотинець і прихильник політики невтручання спочатку висловлював серйозні застереження, проте згодом підтримав ідею швидкого та рішучого удару. Ця зміна позиції розглядається як стратегічна ставка на вибори 2028 року – успіх операції може зміцнити його політичне майбутнє, тоді як затяжний конфлікт загрожує втратою підтримки антиінтервенційного крила республіканців.

Подібна ситуація спостерігається і в інших високопосадовців. Державний секретар Марко Рубіо, попри початкову стриманість, змушений балансувати між управлінням кризовими ситуаціями, як-от евакуація американців, та публічною лояльністю до курсу президента. Водночас у Пентагоні зростає занепокоєння через невизначені терміни операції «Епічна лють» та обсяги запасів озброєння. Попри офіційні заяви про злагоджену роботу, в оточенні Трампа бракує відкритих дебатів; помічники зосереджені на реалізації волі президента, а не на спробах змінити його рішення, що створює ризики через відсутність чіткої стратегії виходу з війни.

Окрім військових викликів, адміністрація стикнулася з серйозними економічними наслідками. Зупинка поставок нафти через Ормузьку протоку призвела до стрімкого зростання цін на пальне в США, що б’є по внутрішніх рейтингах Трампа напередодні проміжних виборів. Спроби уряду стабілізувати ринок, зокрема через страхування танкерів, поки не заспокоїли інвесторів. Команда президента намагається встановити керовані цілі – знищення військового потенціалу Ірану замість зміни режиму, проте визнає, що США можуть бути втягнуті у врегулювання політичного вакууму в регіоні на місяці або навіть довше.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що уряд Куби «скоро впаде», а після повалення режиму він хоче зробити там намісником державного секретаря Марко Рубіо.

Американський президент дав чітко зрозуміти журналістам, що Куба є «наступним завданням» його адміністрації після Ірану.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо війни на Близькому Сході. Білий дім більше не розглядає дипломатичні компроміси чи поетапне замирення – Вашингтон офіційно перейшов до мови ультиматумів і чекає від Тегерану повної капітуляції.

Трамп вважає, що разом із партнерами, вони здатні зробити Іран більшим, кращим і сильнішим.