РФ залишилась без ключового виробництва: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Росія потрапила в залежність від Китаю за оптоволоконним напрямком
фото: szru.gov.ua

Після зупинки єдиного заводу РФ змушена майже повністю імпортувати матеріал

Росія змушена відкласти обов’язкову локалізацію виробництва оптоволокна щонайменше на два роки через зупинку єдиного профільного заводу в країні. У результаті Москва стала майже повністю залежною від постачання цієї сировини з Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, Міністерство промисловості і торгівлі РФ запропонувало перенести вимогу щодо обов’язкового використання російського оптоволокна до 2028 року. До цього часу виробникам кабельної продукції дозволили використовувати імпортну сировину.

Причиною такого рішення стала критична ситуація з виробництвом оптоволокна в країні. Єдиний завод, який випускав цю продукцію – підприємство «Оптиковолоконні системи» у Саранську – повністю зупинив роботу.

За інформацією СЗРУ, виробництво припинилося через серйозні пошкодження обладнання внаслідок атак. Російський уряд оцінює, що складські запаси оптоволокна вичерпаються вже найближчим часом. Відновити виробництво на підприємстві планують не раніше кінця 2027 року.

До зупинки завод у Саранську забезпечував до 40% потреб російського ринку. Загальне споживання оптоволокна в Росії оцінюється у 15-20 млн кілометрів на рік.

Тепер РФ змушена майже повністю покладатися на імпорт з Китаю. Така ситуація вже спричинила низку проблем для російської економіки. Зокрема, китайські постачальники підвищили ціни на оптоволокно у кілька разів, що створило додатковий тиск на російський ринок.

Крім того, дефіцит сировини почав гальмувати розвиток телекомунікаційної інфраструктури. Йдеться про будівництво нових мереж зв’язку, дата-центрів та модернізацію енергосистем. У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що оптоволокно також має військове значення. Воно використовується у системах управління безпілотниками та інших видах сучасної військової техніки.

Нагадаємо, що на російському ринку зафіксували «тривожну» для місцевих підприємців тенденцію: громадяни Китаю все частіше стають засновниками нових компаній. Загалом кількість китайських компаній, що працюють у сфері онлайн-торгівлі у РФ, за 2025 рік зросла у 2,4 раза. Паралельно з цим кількість реєстрацій китайських бізнесів у країні збільшилася на 86% порівняно з 2024 роком.

