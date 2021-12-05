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    У США чоловік вистрибнув з літака, що рухався

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    Інцидент стався на рейсі 4236, що летів із Колорадо-Спрінгс - У США чоловік вистрибнув з літака, що рухався
    Інцидент стався на рейсі 4236, що летів із Колорадо-Спрінгс
    фото з відкритих джерел

    Чоловік упав на злітно-посадкову смугу та пошкодив ногу

    Чоловік вистрибнув із літака, що їхав до одного з виходів у міжнародному аеропорту Фенікс Скай-Харбор у штаті Арізона, США. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву авіакомпанії Southwest Airlines.

    Інцидент стався на рейсі 4236, що летів із Колорадо-Спрінгс.

    «За попередніми даними, в той час, як літак рухався до одного з виходів для пасажирів, пасажир, що перебував на борту, вийшов з літака через люк у хвостовій частині [повітряного судна]», – сказав представник Southwest Airlines Ден Лендсон.

    Після цього капітан зупинив літак та повідомив авіаційно-диспетчерську службу, зазначив він. Чоловік упав на злітно-посадкову смугу та пошкодив ногу.

    За словами Тодда Келлера, представника розташованої в аеропорту пожежної частини, він дійшов до їхньої будівлі і замкнувся в одній із кімнат.

    «За кілька хвилин пожежники змогли вмовити чоловіка відчинити двері, де його потім оглянули, надали необхідну допомогу та доставили до місцевої лікарні із травмою нижньої кінцівки», – уточнив Келлер.

    Нагадаємо, у Бразилії 5 листопада, внаслідок авіакатастрофи загинула 26-річна співачка і володарка «Латинської Ґреммі» Марілія Мендонса.

    Теги: США літак чоловік
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    У США чоловік вистрибнув з літака, що рухався