Ольга Сумська опинилася у лікарні та заявила про проблеми зі здоров’ям

Зірка розповіла, які проблеми зі здоров’ям має протягом життя

Народна артистка України Ольга Сумська відвідала клініку та поскаржилася на проблеми із зором. Акторка розповіла, з яким діагнозом звернулася до лікарів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки в Іnstagram.

Ольга Сумська зізналася, що майже все життя має поганий зір, тому користується контактними лінзами. Проте останнім часом вона почала відчувати дискомфорт та помітила, що очі швидко втомлюються.

«Я все життя ношу лінзи, працюю під дуже яскравим світлом на сцені та це дається взнаки. Останнім часом я почала помічати дискомфорт: очі швидко втомлювались, з’являлось відчуття сухості, ніби «пісок» в очах. Спершу здається, що це просто перевтома чи багато часу в телефоні. Але насправді це можуть бути прояви синдрому сухого ока», – розповіла Сумська.

За словами актриси, синдром сухого ока є дуже поширеною проблемою через користування гаджетами, стрес та ще низку факторів.

Врешті зірка показалася у клініці та повідомила, що прийшла лікувати синдром сухого ока. Артистці провели процедуру, яка покращує стан очей при згаданому синдромі. Також Ольга Сумська закликала інших піклуватися про очі та зір. «Сухість очей – це не дрібниця, яку варто ігнорувати. Важливо вчасно звернути увагу на симптоми та підібрати правильний догляд і лікування», – йдеться у спільному дописі акторки із клінікою.

