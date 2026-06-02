Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Ольга Сумська опинилася у лікарні та заявила про проблеми зі здоров’ям

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ольга Сумська розповіла шанувальникам про свої проблеми із зором
фото: Іnstagram.com/olgasumska
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зірка розповіла, які проблеми зі здоров’ям має протягом життя

Народна артистка України Ольга Сумська відвідала клініку та поскаржилася на проблеми із зором. Акторка розповіла, з яким діагнозом звернулася до лікарів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки в Іnstagram.

Ольга Сумська зізналася, що майже все життя має поганий зір, тому користується контактними лінзами. Проте останнім часом вона почала відчувати дискомфорт та помітила, що очі швидко втомлюються.

«Я все життя ношу лінзи, працюю під дуже яскравим світлом на сцені та це дається взнаки. Останнім часом я почала помічати дискомфорт: очі швидко втомлювались, з’являлось відчуття сухості, ніби «пісок» в очах. Спершу здається, що це просто перевтома чи багато часу в телефоні. Але насправді це можуть бути прояви синдрому сухого ока», – розповіла Сумська.

Ольга Сумська опинилася у лікарні та заявила про проблеми зі здоров’ям фото 1
фото: скриншот Іnstagram.com/olgasumska

За словами актриси, синдром сухого ока є дуже поширеною проблемою через користування гаджетами, стрес та ще низку факторів.

Врешті зірка показалася у клініці та повідомила, що прийшла лікувати синдром сухого ока. Артистці провели процедуру, яка покращує стан очей при згаданому синдромі. Також Ольга Сумська закликала інших піклуватися про очі та зір. «Сухість очей – це не дрібниця, яку варто ігнорувати. Важливо вчасно звернути увагу на симптоми та підібрати правильний догляд і лікування», – йдеться у спільному дописі акторки із клінікою.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська висловилася про свою старшу доньку Антоніну Паперну, яка живе в Москві та знімається в російському кіно. Акторка розповіла, чи спілкується з донькою.

Читайте також:

Теги: хвороба діагноз здоров'я Ольга Сумська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На відміну від звичайного інфаркту, де причиною є закупорка великих артерій бляшками, синдром розбитого серця вражає дрібні судини міокарда
Українців через війну вражає рідкісна хвороба
2 травня, 21:15
Поки людина не помічає змін на шкірі, захворювання може вже прогресувати та поширюватися на лімфатичні вузли й внутрішні органи
Без направлень і запису: де у Києві безкоштовно перевірити родимки
5 травня, 11:26
Робота мозку 70-річної людини, часто пов’язана з його станом у 11 років
Вчені виявили фактори, які впливають на розвиток деменції з народження
6 травня, 14:27
Хантавірус – це група вірусів, переносниками яких є гризуни
Як розпізнати хантавірус та чи існує від нього лікування – пояснення лікарки
17 травня, 15:28
Активність Сонця з 23 по 24 травня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 23-24 травня: якою буде сонячна активність
23 травня, 05:00
В Україні триває сезон кліщів
Як захиститися від кліщів під час прогулянки? Поради лісників
20 травня, 19:58
Активність Сонця з 25 по 26 травня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 25-26 травня: якою буде сонячна активність
25 травня, 05:00
Анатолій Федорченко на своєму городі
Тренує волейбольну команду у 86-років. Чоловік із Чернігівщини поділився секретами довголіття
27 травня, 13:32
Джилл і Джо Байден фото: скриншот із соцмережі Х
Дружина Джо Байдена повідомила невтішну новину про його здоров'я
Сьогодні, 14:39

Здоров'я

Ольга Сумська опинилася у лікарні та заявила про проблеми зі здоров’ям
Ольга Сумська опинилася у лікарні та заявила про проблеми зі здоров’ям
Пташка з «Азовсталі» розповіла про секрет свого схуднення на 35 кг
Пташка з «Азовсталі» розповіла про секрет свого схуднення на 35 кг
Лікарка назвала шість маловідомих симптомів деменції, про які варто знати
Лікарка назвала шість маловідомих симптомів деменції, про які варто знати
Лікарі видалили дівчині кісту, розміром із волейбольний м’яч: деталі унікальної операції
Лікарі видалили дівчині кісту, розміром із волейбольний м’яч: деталі унікальної операції
Жінці ампутували ногу після того, як вона наступила на собачий корм
Жінці ампутували ногу після того, як вона наступила на собачий корм
Білий дім не оприлюднив медичний звіт Трампа, порушивши власну традицію публічності
Білий дім не оприлюднив медичний звіт Трампа, порушивши власну традицію публічності

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua