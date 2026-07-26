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Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору лікарні Мечникова

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору лікарні Мечникова
Президент відзначив Риженка найвищою державною нагородою
фото: «Радіо Свобода»

Сергій Риженко отримав нагороду за внесок у розвиток медицини та впровадження новітніх методів лікування під час війни

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України генеральному директору Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова Сергію Риженку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт глави держави.

Відповідний указ президент підписав 24 липня 2026 року. Сергій Риженко удостоєний найвищої державної нагороди з врученням ордена Держави. Як зазначається в указі, звання присвоєно «за визначні заслуги в розвитку системи охорони здоров'я України, особистий внесок у застосування новітніх методів лікування в умовах воєнного стану, багаторічну самовіддану працю».

Нагадаємо, Сергій Риженко керує Дніпропетровською обласною клінічною лікарнею імені І.І. Мечникова з 2011 року. Після початку російсько-української війни медзаклад став одним із ключових центрів надання допомоги пораненим військовим і цивільним. До призначення Риженко працював головним державним санітарним лікарем Дніпропетровської області, а також першим заступником міністра охорони здоров'я України та головним державним санітарним лікарем України.

24 липня президент також відзначив державними нагородами ще низку медичних працівників. Зокрема, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено директора Інституту серця МОЗ України Бориса Тодурова, а орденом «За заслуги» І ступеня – начальника Військово-медичного клінічного центру Південного регіону Олександра Гуменюка. Також державні нагороди різних ступенів отримали десятки лікарів, медичних сестер, військових медиків і працівників закладів охорони здоров'я за професійну діяльність в умовах воєнного стану.

Раніше президент Володимир Зеленський також присвоїв звання Героя України командиру корпусу Національної гвардії «Хартія» Ігорю Оболєнському. Найвищу державну нагороду він отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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Теги: Герой України Володимир Зеленський державні нагороди указ Дніпро Дніпропетровщина

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