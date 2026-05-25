У Китаї чоловік роками жив із каменем у сечовому міхурі вагою 1,3 кг (фото)

Лікарі видалили камінь із сечового міхура, довжина якого сягала 10 см, а ширина 13 см

У Китаї фермер протягом багатьох років страждав через сильний біль та мав проблеми із сечовипусканням. Врешті з’ясувалося, що чоловік жив із величезним каменем у сечовому міхурі. Про це пише «Главком» із посиланням на Oddity Central.

56-річний фермер Чень із міста Лонгтан у провінції Гуандун тривалий час мав проблеми зі здоров’ям, а саме із сечовипусканням. Він підозрював, що це могло бути пов’язано з проблемами простати, тому не надавав цьому великого значення та не звертався по медичну допомогу. Тим паче чоловік не хотів залишати свою роботу на фермі, тому боровся з болем за допомогою ліків.

З часом стан фермера не покращувався, він мав серйозні проблеми з контролем сечовипускання та не міг нормально спати. Тож рідні Ченя наполягли на тому, щоб він звернувся до лікарів. Чоловіка оглянули фахівці Медичного університету Гуандуна в місті Сювень. Вони виявили у сечовому міхурі величезний камінь, який був причиною болю Ченя.

У Китаї чоловік роками жив з каменем у сечовому міхурі вагою 1,3 кг

Як розповів заступник головного лікаря урологічного відділення Лінь Юань, вага каменя, який видалили із сечового міхура пацієнта, складала 1,3 км. Довжина каменю сягала 10 см, а ширина 13 см.

Як показали рентгенівські знімки, камінь перекривав нормальний відтік сечі та займав більшу частину міхура. Тож тривалий тиск міг становити загрозу для життя чоловіка. Лікарі створили особливий план проведення операції та видалили камінь.

«Якби я лише звернувся за допомогою три роки тому, я б не мучився так даремно», – зізнався Чень. За словами лікарів, цей камінь був не найбільшим у світі, який видаляли з сечового міхура, однак у їхній практиці таке трапилося вперше.

