Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

У Китаї чоловік роками жив із каменем у сечовому міхурі вагою 1,3 кг (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Лікарі видалили камінь зі сечового міхура вагою 1,3 кг
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Лікарі видалили камінь із сечового міхура, довжина якого сягала 10 см, а ширина 13 см

У Китаї фермер протягом багатьох років страждав через сильний біль та мав проблеми із сечовипусканням. Врешті з’ясувалося, що чоловік жив із величезним каменем у сечовому міхурі. Про це пише «Главком» із посиланням на Oddity Central.

56-річний фермер Чень із міста Лонгтан у провінції Гуандун тривалий час мав проблеми зі здоров’ям, а саме із сечовипусканням. Він підозрював, що це могло бути пов’язано з проблемами простати, тому не надавав цьому великого значення та не звертався по медичну допомогу. Тим паче чоловік не хотів залишати свою роботу на фермі, тому боровся з болем за допомогою ліків.

З часом стан фермера не покращувався, він мав серйозні проблеми з контролем сечовипускання та не міг нормально спати. Тож рідні Ченя наполягли на тому, щоб він звернувся до лікарів. Чоловіка оглянули фахівці Медичного університету Гуандуна в місті Сювень. Вони виявили у сечовому міхурі величезний камінь, який був причиною болю Ченя.

У Китаї чоловік роками жив з каменем у сечовому міхурі вагою 1,3 кг
У Китаї чоловік роками жив з каменем у сечовому міхурі вагою 1,3 кг
фото: Oddity Central

Як розповів заступник головного лікаря урологічного відділення Лінь Юань, вага каменя, який видалили із сечового міхура пацієнта, складала 1,3 км. Довжина каменю сягала 10 см, а ширина 13 см.

Лікарі видалили камінь із сечового міхура, довжина якого сягала 10 см, а ширина 13 см
Лікарі видалили камінь із сечового міхура, довжина якого сягала 10 см, а ширина 13 см
фото: Oddity Central

Як показали рентгенівські знімки, камінь перекривав нормальний відтік сечі та займав більшу частину міхура. Тож тривалий тиск міг становити загрозу для життя чоловіка. Лікарі створили особливий план проведення операції та видалили камінь.

«Якби я лише звернувся за допомогою три роки тому, я б не мучився так даремно», – зізнався Чень. За словами лікарів, цей камінь був не найбільшим у світі, який видаляли з сечового міхура, однак у їхній практиці таке трапилося вперше.

Нагадаємо, у Китаї хірурги видалили з тіла пацієнта ртутний термометр. Чоловік жив зі стороннім предметом у тілі з підліткового віку.  Як з'ясувалося, ще у 12 років він проковтнув термометр, підліток не розповів нікому про цей інцидент, оскільки боявся реакції батьків.

Читайте також:

Теги: здоров'я Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник країни-агресора Путін
Путін вийшов з переговорів. Що це означає?
8 травня, 08:57
Після Пекіна стало ясно, від кого залежить мир в Україні
Після Пекіна стало ясно, від кого залежить мир в Україні
23 травня, 11:01
Регулярне вживання одного продукту здатне знизити ризик хвороби Альцгеймера
Науковці назвали продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
11 травня, 20:05
Активність Сонця з 11 по 12 травня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 11-12 травня: якою буде сонячна активність
11 травня, 05:00
Дональд Трамп відвідає Китай з державним візитом з 13 по 15 травня
Трамп вирушить до Китаю у супроводі лідерів найбільших корпорацій США
12 травня, 00:59
Президент Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін у Південній Кореї у жовтні
CNN: Війна в Ірані похитнула позиції Трампа перед Сі Цзіньпіном
14 травня, 01:45
Баланс між США та Китаєм залишається крихким
Чи можуть США втратити глобальне лідерство через Китай? Пояснення NYT
19 травня, 04:15
Вивчення впливу електронних сигарет на розвиток раку потребує вивчення
Як електронні сигарети впливають на розвиток раку? Результати досліджень
19 травня, 18:14
Путін та Сі підписали угоду про нову залізничну артерію
Москва та Пекін домовилися про новий транспортний коридор
20 травня, 19:16

Здоров'я

У Китаї чоловік роками жив із каменем у сечовому міхурі вагою 1,3 кг (фото)
У Китаї чоловік роками жив із каменем у сечовому міхурі вагою 1,3 кг (фото)
«Використовую різні методи». Могилевська розкрила секрети свого вражаючого схуднення
«Використовую різні методи». Могилевська розкрила секрети свого вражаючого схуднення
Найстаріший лікар у світі розкрив секрети свого довголіття
Найстаріший лікар у світі розкрив секрети свого довголіття
Як захиститися від кліщів під час прогулянки? Поради лісників
Як захиститися від кліщів під час прогулянки? Поради лісників
Львів’янка 19 років жила з жовчним каменем у тілі після операції: історія порятунку
Львів’янка 19 років жила з жовчним каменем у тілі після операції: історія порятунку
Як електронні сигарети впливають на розвиток раку? Результати досліджень
Як електронні сигарети впливають на розвиток раку? Результати досліджень

Новини

Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Сьогодні, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Сьогодні, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Сьогодні, 16:29
Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні
Сьогодні, 15:38
Литва зафіксувала масовий витік даних із держреєстрів
Сьогодні, 15:22
В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua