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Венерологиня пояснила, чому сифіліс в Україні відмовляються лікувати одним уколом, як у США

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Венерологиня пояснила, чому сифіліс в Україні відмовляються лікувати одним уколом, як у США
Протоколи лікування венеричних хвороб в Україні і в Європі схожі, але їх діагностика відрізняється
фото: Pixabay

«Зараз в Америці реєструють дедалі більше сифілісу. І, що їх дуже дивує, вродженого сифілісу»

За кордоном проти сифілісу призначають укол препарату бензатин бензилпенициллина. Цей препарат справді прекрасно працює, але для профілактики. Для лікування цього не достатньо. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла дерматовенерологиня вищої категорії, колишня завідувачка Львівського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Оксана Сіра.

На запитання, чому за кордоном сифіліс лікують одним уколом (препарату бензатин бензилпенициллина), а в Україні це захворювання потребує тривалого курсу лікування, лікарка відповіла: «Ви, напевно, не раз бачили рекламу про те, що достатньо однієї таблетки, щоб позбутися молочниці. Я сумніваюсь, що це спрацьовує. Ми раніше мали цей препарат (бензатин бензилпенициллина, – «Главком»), який можна вколоти один раз, і він справді прекрасно працює, але – для профілактики. Для лікування цього не достатньо».

За словами Оксани Сірої, протоколи лікування венеричних хвороб в Україні і в Європі схожі, але їх діагностика відрізняється. «Виходить так: лікуємося однаково, але діагностуємо по-різному. В Україні все-таки більше уваги звертають на діагностику. Можу сказати, що зараз в Америці реєструють дедалі більше сифілісу. І, що їх дуже дивує, вродженого сифілісу. Таке обстеження в них є достатньо рідкісним, обстежують тільки тоді, коли мають вагомі причини допустити цей варіант. На мою думку, багато випадків Альцгеймера в Європі та США засновані саме на ураженні сифілісом. Особисто я лікувала шість чи сім пацієнтів, яких привозили з Європи у стані «рослини», а потім на фоні лікування від сифілісу вони ставали адекватними людьми», – зауважила лікарка.

Натомість в Україні є скринінговий аналіз обстеження на предмет сифілісу, який робиться при медоглядах, коли людина приходить у поліклініку. Цей аналіз дає інформацію про те, чи є зміст обстежувати далі, чи ні.

Венерологиня підкреслила, що саме завдяки загальному скринінгу найчастіше виявляється сифіліс. «Усе ж таки скринінг має значення. Скринінг вагітних – особливо, адже ми боїмося вродженого сифілісу. Чим швидше жінка стає на облік, тим швидше ми знаємо, в чому справа. Можемо попередити таку історію. Жінка отримує лікування, спостерігається у нас – і тоді все благополучно», – наголосила співрозмовниця.

Тривалість лікування від сифілісу залежить від випадку, від стадії хвороби та від ступеню ураження. «Був у мене майже сліпий пацієнт. У нього стався гіпертонічний криз, це стало поштовхом для повного обстеження, і виявилося, що враження очей сталося внаслідок сифілісу. Йому треба було багато курсів лікування, щоб він почав бачити контури», – пригадала венерологиня.

Нагадаємо, в Україні почастішали випадки інсультів, викликаних гіпертонією на тлі стресу. Фахівці вже називають це «воєнною» хворобою. 

Раніше ендокринологиня пояснила, чому тренд на бодіпозитив є вкрай шкідливим для здоров'я.

До слова, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко попередив, що внаслідок зловживання антибіотиками через 10 років трансплантації в Україні можуть припинитися, а пневмонія стане невиліковною.

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Теги: інфекція здоров'я інфекційні захворювання лікар хвороба

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