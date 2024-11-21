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Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн врятувала пасажира під час авіаперельоту

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн врятувала пасажира під час авіаперельоту
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн – дипломований лікар
фото: Politico

Голова Єврокомісії втрутилася, щоб допомогти пасажиру, якому «потрібна була медична допомога» 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, дипломований лікар, застосувала свої навички під час польоту в середу після того, як сталася надзвичайна ситуація з пасажиром під час її повернення до Брюсселя із саміту G20 у Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє Politico.

Голова Єврокомісії втрутилася, щоб допомогти пасажиру, якому «потрібна була медична допомога» після того, як співробітники авіакомпанії викликали допомогу на рейсі з Цюріха до Брюсселя, підтвердила прессекретар Єврокомісії Аріанна Подеста.

«Як це буває в таких випадках, персонал авіакомпанії на борту запитав, чи є у когось із пасажирів медичні знання, – сказала Подеста, – Тому президентка надала допомогу пасажиру, який цього потребував, поки ми не приземлилися, а потім за справу взявся медичний персонал».

Зазначимо, що до своєї політичної кар'єри фон дер Ляєн працювала медичним працівником, спочатку помічником лікаря, а потім закінчила Ганноверську медичну школу і стала лікарем медицини.

Теги: лікар Урсула фон дер Ляєн надзвичайна ситуація прессекретар

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