Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн врятувала пасажира під час авіаперельоту

Голова Єврокомісії втрутилася, щоб допомогти пасажиру, якому «потрібна була медична допомога»

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, дипломований лікар, застосувала свої навички під час польоту в середу після того, як сталася надзвичайна ситуація з пасажиром під час її повернення до Брюсселя із саміту G20 у Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє Politico.

Голова Єврокомісії втрутилася, щоб допомогти пасажиру, якому «потрібна була медична допомога» після того, як співробітники авіакомпанії викликали допомогу на рейсі з Цюріха до Брюсселя, підтвердила прессекретар Єврокомісії Аріанна Подеста.

«Як це буває в таких випадках, персонал авіакомпанії на борту запитав, чи є у когось із пасажирів медичні знання, – сказала Подеста, – Тому президентка надала допомогу пасажиру, який цього потребував, поки ми не приземлилися, а потім за справу взявся медичний персонал».

Зазначимо, що до своєї політичної кар'єри фон дер Ляєн працювала медичним працівником, спочатку помічником лікаря, а потім закінчила Ганноверську медичну школу і стала лікарем медицини.