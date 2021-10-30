Тимошенко покепкувала із вакцинованого Шустера у прямому ефірі

Політикиня спрогнозувала майбутнє безсмертя відомого телеведучого

Народна депутатка та лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко пожартувала над телеведучим Савіком Шустером під час прямого ефіру ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

До ефіру 29 жовтня Шустер доєднався до студії за допомогою відеозв’язку, оскільки перебуває в Італії на самоізоляції через позитивний тест на коронавірус.

Під час свого виступу біля центрального мікрофону у студії Тимошенко поцікавилася у Шустера, скільки разів загалом він встиг вакцинуватися. Ведучий відповів, що наразі зробив вже чотири щеплення.

«Хотілося б, щоб ви вже не хворіли після цього. Кажуть, що п’яте щеплення вже дає безсмертя, так що тримайтеся», – пожартувала Юлія Тимошенко.

Також лідерка ВО «Батьківщина» побажала Шустеру здоров’я та одужання і зазначила, що без нього у студії некомфортно.

«Це тому, що я випромінюю тепло», – відповів на це телеведучий, додавши, що попри позитивний тест почувається добре.

Нагадаємо, раніше Тимошенко назвала два важливі кроки для подолання пандемії.

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