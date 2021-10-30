Тимошенко покепкувала із вакцинованого Шустера у прямому ефірі
Політикиня спрогнозувала майбутнє безсмертя відомого телеведучого
Народна депутатка та лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко пожартувала над телеведучим Савіком Шустером під час прямого ефіру ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».
До ефіру 29 жовтня Шустер доєднався до студії за допомогою відеозв’язку, оскільки перебуває в Італії на самоізоляції через позитивний тест на коронавірус.
«Хотілося б, щоб ви вже не хворіли після цього. Кажуть, що п’яте щеплення вже дає безсмертя, так що тримайтеся», – пожартувала Юлія Тимошенко.
Також лідерка ВО «Батьківщина» побажала Шустеру здоров’я та одужання і зазначила, що без нього у студії некомфортно.
«Це тому, що я випромінюю тепло», – відповів на це телеведучий, додавши, що попри позитивний тест почувається добре.
Нагадаємо, раніше Тимошенко назвала два важливі кроки для подолання пандемії.