Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить атакувати Іран з усієї сили

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить атакувати Іран з усієї сили
фото з відкритих джерел

Беньямін Нетаньягу зазначив, що Ізраїль та США дестабілізують режим в Ірані та забезпечать зміни

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить завдавати ударів по Ірану «з усієї сили». Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Нетаньяху заявив, що Ізраїль та США досягли «майже повного контролю» над небом Ірану, і що «підготовлено ще багато цілей та сюрпризів».

«Ми дестабілізуємо режим і забезпечимо зміни», – сказав він.

Раніше Нетаньяху безпосередньо погрожував членам елітного Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, кажучи: «Ви під прицілом».

Прем'єр-міністр заявив, що військова операція зі США «створить умови, які дозволять іранському народу взяти свою долю у власні руки». Він закликав іранців повстати.

«Момент істини наближається. Ми не прагнемо розділити Іран, а прагнемо звільнити його від ярма тиранії та жити з ним у мирі, але зрештою це залежить від вас», – сказав він.

Як відомо, армія оборони Ізраїлю розпочала нову хвилю повітряних ударів по іранській столиці, під час яких серія потужних вибухів пролунала у східних, південних та північно-західних районах міста. 

За даними іранських державних медіа, спільною ціллю ізраїльських та американських сил став нафтопереробний завод та резервуари нафтових сховищ біля Тегерану. На тлі ескалації адміністрація Трампа, оминаючи Конгрес через надзвичайний стан, терміново передала Ізраїлю 12 000 авіабомб для продовження військових операцій проти Ірану.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не мають підтверджень участі Російської Федерації у наданні допомоги Ірану в межах нинішнього загострення.

Коментуючи ситуацію, американський лідер висловив сумнів у такій співпраці, спираючись на поточне становище Тегерана.

