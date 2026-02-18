Переговори у Женеві. Віткофф заявив про значний прогрес

У Женеві 17 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією

Віткофф: Успіх президента Трампа в об'єднанні обох сторін цього конфлікту привів до значного прогресу

Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф зробив заяву після першого дня переговорів у Женеві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«За вказівкою президента Трампа, Сполучені Штати провели третю серію тристоронніх переговорів з Україною та Росією. Дякуємо Швейцарській Конфедерації за те, що вона виступила люб'язним господарем сьогоднішніх зустрічей», – йдеться у дописі.

Стів Віткофф зауважив, що досягнуто значного прогресу. «Успіх президента Трампа в об'єднанні обох сторін цього конфлікту привів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті. Обидві сторони домовилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над укладенням угоди», – наголосив він.

Як повідомлялось, у Женеві 17 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Політичний і військовий блоки завершили роботу. Зранку 18 лютого переговорники продовжать роботу.

Головним каменем спотикання залишається «земельне питання», оскільки Москва вимагає офіційної віддачі територій, а президент США Дональд Трамп відкрито тисне на Київ, вимагаючи «швидких рішень».

До слова, Зеленський вважає, що зміна керівника російської делегації може ускладнити переговори та затягнути їх у часі.

За повідомленням Associated Press, очікування від нового раунду переговорів між Україною та Росією за посередництва США залишаються низькими. Сторони вирушили до Женеви без помітної готовності змінювати свої позиції, тому швидких результатів не прогнозується