Польща готує нові обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу



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У Польщі весілля можуть відбуватися за участю до 150 осіб

Нині весілля в Польщі можуть відбуватися за участю до 150 осіб

Влада Польщі планує обмежити кількість учасників весіль до 50 осіб, що втричі менше, ніж дозволено зараз.

Про це заявив головний санітарний лікар Польщі Ярослав Пінкас, повідомляє Укрінформ.

«Я рекомендую зменшити кількість учасників весіль до 50 осіб. Це й так забагато: у Великій Британії на весілля допускають до 30 людей», – заявив Пінкас.

Він додав, що цю пропозицію представлено на засіданні урядової групи кризового реагування у зв’язку з епідемією Covid-19.

Нині весілля в Польщі можуть відбуватися за участю до 150 осіб.

У четвер у країні представили осінню стратегію протидії Covid-19. Вона передбачає перехід від загальнонаціональних до регіональних методів. Зокрема, планується розширити мережу місць для тестування на Covid-19, створити три рівні шпиталів для інфікованих, ввести в дію електронну систему інформування про можливе зараження, посилити захист груп ризику тощо.

За останню добу в Польщі зафіксовано 691 новий випадок Covid-19, померли 8 осіб. Від початку епідемії у країні інфікувалися близько 70 тис. людей, з них 2,1 тис. померли. Упродовж останньої доби вилікувалися понад 1,2 тис. осіб, що є найвищим показником від початку пандемії.

Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків менше, ніж учора (2 723).

Одужали – 1 036 (вчора 937), померли – 50 (вчора 51).

Загалом одужали 61 649 осіб, летальних випадків – 2 811.

У Києві виявлено хворих 315 осіб (вчора 319). Також 172 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 162) і 195 – на Львівщині (вчора 196), 380 – на Харківщині (вчора 371), 166 – в Івано-Франківській (вчора 160), Одеська область – 222 випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 130951

Хворіють 67577

Одужали 60613

Померли 2761

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Як повідомлялося, 4 вересня в Україні стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях. Також відомо, що 937 пацієнтів вчора одужали, а 51 – помер від ускладнень.

Зазначимо, що днем раніше в Україні протягом доби було виявлено 2 430 нових хворих. Крім того, за позаминулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.