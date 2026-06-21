Віцеспікерка Кондратюк повідомила, що потрапила у лікарню

Кондратюк наголосила, що потрібно мати знання з тактичної медицини

Кондратюк: Дякую лікарям і всім за підтримку!

Віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила, що завдяки знанням із тактичної медицини змогла вчасно оцінити свій стан, дістатися медзакладу та отримати необхідні реанімаційні заходи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Facebook.

«Дякуючи власним знанням з тренінгів тактичної медицини, вчора вдалось мені оцінити власний стан небезпеки, вчасно доїхати до медзакладу, віддатись професійним лікарям, пройти реанімаційну допомогу… вже все добре! Дякую лікарям і всім за підтримку!», – йдеться у дописі.

Кондратюк наголосила: «Пост про – мати елементарні знання і пройти курси тактмедицини - це must! Скористуйтесь! Бережіть себе, друзі!».

Що відомо про Кондратюк?

Кондратюк народилась 17 листопада 1970 року у Львові. Закінчила ЛНУ ім.І.Франка. Кандидатка історичних наук. До 2007 року включно працювала директоркою піар-агенції «Радник».

У 2007 році була обрана народною депутаткою шостого скликання від Блоку Юлії Тимошенко 134 номером у списку, була членкинею партії «Реформи і порядок». У 2012 році була обрана народною депутаткою сьомого скликання від ВО «Батьківщина» 60 номером у списку як безпартійна. У 2012-2014 роках була заступницею члена Делегації у ПАРЄ.

У 2014 році була обрана народною депутаткою восьмого скликання, обрана №18 за списком ВО «Батьківщина», секретар Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, співголова МФО «Рівні можливості».

У 2019 році була обрана народною депутаткою дев'ятого скликання від ВО «Батьківщина» номером п'ять у списку як членкиня партії. Членкиня Політичної Ради ВО «Батьківщина». На президентських виборах 2019 року Кондратюк була технологом виборчої кампанії Юлії Тимошенко.

З 29 серпня 2019 року – заступниця голови Верховної Ради України. Позафракційна, не входить до складу будь-якого комітету (за посадою). Є віцеспікеркою у Верховній Раді. У 2020 році виконувала обов'язки голови Верховної Ради після того, як Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук захворіли на коронавірус.