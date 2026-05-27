Блогерка з Польщі роками колола силікон в обличчя: що з нею сталося (відео)

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Блогерка Ельва втратила риси свого обличчя через щоденні уколи ботоксу
фото: Оnet.pl
Дівчина щодня робила уколи силікону в обличчя без допомоги фахівців

26-річна блогерка з Польщі Ельва роками самостійно робила ін’єкції силікону у своє лице. У результаті її обличчя деформувалося. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Оnet.pl.

Ельва колола собі ботокс в обличчя, який замовляла в інтернеті. Дівчина хотіла змінити свою зовнішність за допомогою косметології, однак не мала фінансової можливості звернутися до фахівців, тож робила ін’єкції самостійно.

Блогерка починала з препаратів для розчинення жирової тканини, ці уколи вона робила двічі на тиждень. Згодом Ельва почала робити ін'єкції силікону, щоб збільшити своє обличчя. Дівчині здавалося, що воно занадто худе, тож хотіла його збільшити.

Блогерка Ельва роками самостійно робила ін’єкції силікону у своє обличчя
Врешті Ельва втратила контроль й робила уколи щодня. Наслідками домашньої косметології стала деформації рис обличчя інфлюєнсерки. Лице дівчини отримало великий набряк через силікон та ін’єкції, що вона намагалася приховати та виправити самостійно. Однак з часом Ельва наважилася та звернулася до лікарів.

Дівчина також зіштовхнулася з осудом з боку суспільства. За її словами, Польща є «дуже консервативною країною», тому вона часто зазначає критики через свій зовнішній вигляд. До слова, Ельва народилася чоловіком та мала ім'я Войтек.

Нагадаємо, на Полтавщині вперше зафіксували випадок ятрогенного ботулізму, який викликала не їжа, а косметологічні процедури. У жінки виявили ботулізм після того, як під час косметологічної процедури їй ввели препарат на основі ботулінічного токсину – ботулотоксин. Косметологічні послуги жінці надавали у приватному кабінеті.

