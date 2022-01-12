  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Білл Гейтс оцінив ймовірність появи нового штаму коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Білл Гейтс оцінив ймовірність появи більш заразного штаму Covid-19 - Білл Гейтс оцінив ймовірність появи нового штаму коронавірусу
    Білл Гейтс оцінив ймовірність появи більш заразного штаму Covid-19
    фото: Mike Siegel/Global Look Press

    Засновник Microsoft Гейтс заявив, що після хвилі «Омікрону» захворюваність на коронавірус піде на спад

    Засновник компанії Microsoft, мільярдер Білл Гейтс оцінив ймовірність появи нового штаму коронавірусу. Про це Гейтс написав у своєму Twitter-акаунті.

    Як вважає мільярдер, поява більш заразного варіанта Covid-19 у 2022 році є малоймовірною.

    «Поява більш заразного штаму малоймовірна, але за час пандемії ми пережили багато сюрпризів», – написав він.

    На думку Гейтса, через омікрон-штам у багатьох людей з'явився імунітет «щонайменше на найближчий рік».

    «Можливо, якийсь час нам доведеться щороку щепитися від коронавірусу», – зазначив він.

    Раніше Гейтс спрогнозував, що кількість заражень коронавірусом у світі піде на спад після того, як хвиля «Омікрон»-штаму стихне. На його думку, разом із хвилею «Омікрон»-штаму Covid-19 системи охорони здоров'я різних країн зіштовхнуться із труднощами.

    Як вважає мільярдер, більшість тяжких випадків хвороби спостерігатиметься серед нещеплених громадян. Однак Гейтс передбачив спад захворюваності на коронавірус після хвилі «Омікрону».

    Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були нещепленими.

    Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

    Читайте також інтерв'ю: Смерть після вакцини, «побочка» та третя доза. Головний санітарний лікар відповідає на всі питання про щеплення
    Теги: хвороби Білл Гейтс щеплення імунітет Microsoft коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білл Гейтс оцінив ймовірність появи нового штаму коронавірусу