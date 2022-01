Засновник компанії Microsoft, мільярдер Білл Гейтс оцінив ймовірність появи нового штаму коронавірусу. Про це Гейтс написав у своєму Twitter-акаунті.

Як вважає мільярдер, поява більш заразного варіанта Covid-19 у 2022 році є малоймовірною.

«Поява більш заразного штаму малоймовірна, але за час пандемії ми пережили багато сюрпризів», – написав він.

На думку Гейтса, через омікрон-штам у багатьох людей з'явився імунітет «щонайменше на найближчий рік».

«Можливо, якийсь час нам доведеться щороку щепитися від коронавірусу», – зазначив він.

Final question- what everyone wants to know -> how and when will the pandemic be over? Does omicron show that we can ‘live with COVID’? Or are other dangerous variants around the corner in 2022?