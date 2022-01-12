Засновник Microsoft Гейтс заявив, що після хвилі «Омікрону» захворюваність на коронавірус піде на спад

Засновник компанії Microsoft, мільярдер Білл Гейтс оцінив ймовірність появи нового штаму коронавірусу. Про це Гейтс написав у своєму Twitter-акаунті.

Як вважає мільярдер, поява більш заразного варіанта Covid-19 у 2022 році є малоймовірною.

«Поява більш заразного штаму малоймовірна, але за час пандемії ми пережили багато сюрпризів», – написав він.

На думку Гейтса, через омікрон-штам у багатьох людей з'явився імунітет «щонайменше на найближчий рік».

«Можливо, якийсь час нам доведеться щороку щепитися від коронавірусу», – зазначив він.

Final question- what everyone wants to know -> how and when will the pandemic be over? Does omicron show that we can ‘live with COVID’? Or are other dangerous variants around the corner in 2022? — Prof. Devi Sridhar (@devisridhar) January 11, 2022

Раніше Гейтс спрогнозував, що кількість заражень коронавірусом у світі піде на спад після того, як хвиля «Омікрон»-штаму стихне. На його думку, разом із хвилею «Омікрон»-штаму Covid-19 системи охорони здоров'я різних країн зіштовхнуться із труднощами.

Як вважає мільярдер, більшість тяжких випадків хвороби спостерігатиметься серед нещеплених громадян. Однак Гейтс передбачив спад захворюваності на коронавірус після хвилі «Омікрону».

Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були нещепленими.

Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.