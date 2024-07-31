Все через Росію та Україну: ВООЗ зафіксувала зміни у споживанні алкоголю

Згідно зі статистикою, алкоголь на регулярній основі вживають 66% дорослих жителів Європи

Споживання алкоголю в Європі знизилося і здебільшого це відбулось за рахунок Росії, а також України і Туреччини. Про це йдеться у звіті ВООЗ. Загалом дорослі люди в Європейському регіоні споживають у середньому 9,2 літра чистого алкоголю щороку, що робить їх найбільшими пияками у світі.

Зазначається, що до цього регіону належать 53 країни, в них проживає понад 470 млн. осіб. При цьому чоловіки п'ють набагато більше, ніж жінки: кожного жителя Європи припадає 14,9 літра (чистого спирту), тоді як жінки споживають близько 4 літрів.

«(Зниження споживання, – «Главком») насамперед пов'язане із значним скороченням споживання алкоголю в деяких найбільш густонаселених країнах, таких як Російська Федерація. Слідом за ними йдуть Туреччина та Україна, де було вжито рішучих заходів підвищити акцизи на алкоголь та обмежити доступність алкоголю. Однак у країнах ЄС суттєвих змін у рівні споживання алкоголю не спостерігається вже більше десяти років», – йдеться у звіті.

«Коли ми дивимося на останні дані щодо споживання алкоголю та шкоди, один із регіонів ВООЗ виділяється», – сказав доктор Гауден Галеа, спеціальний радник регіонального директора ВООЗ у Європі з НІЗ (неінфекційних захворювань) та інновацій.

«Європейський регіон ВООЗ продовжує тримати рекорд із найвищим рівнем споживання алкоголю та пов’язаної з ним шкоди в усьому світі, а також найменшою кількістю тих, хто утримується від алкоголю. Шкода від алкоголю може бути руйнівною для здоров’я й благополуччя та впливати на насильство в сім’ї, травми, нещасні випадки, розпад сім’ї та психічне здоров’я. Країни повинні зробити рішучий поштовх до впровадження політики, яка, як ми знаємо, є ефективною для зменшення споживання алкоголю», – закликає Гауден Галеа.

Незважаючи на цю тривожну статистику, лише 12 із 53 країн європейського регіону досягли значного прогресу в напрямку скорочення споживання алкоголю на 10%.

Згідно зі статистикою, алкоголь на регулярній основі вживають 66% дорослих жителів Європи, при цьому 11% з них мають розлади, а 5,9% мають алкогольну залежність. У ВООЗ проте зазначили, що деякі країни проводять ефективну політику, спрямовану на зниження споживання міцних напоїв.

У звіті також йдеться, що у Європі від алкоголю щороку помирає майже 800 тис людей. Щодня від причин, пов'язаних із алкоголем, помирає близько 2200 осіб. Смертність через алкоголь становить майже 9% усіх смертей у Європі.

Нагадаємо, Кабмін пропонує підвищити акцизи на бензин та алкоголь в Україні. Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку.