В Україні зафіксовано випадки нового штаму коронавірусу

Новий штам легше вражає ослаблений імунітет, у зв'язку з чим захворіти можуть й вакциновані

Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років

У липні в Україні були зафіксовані три випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron FLiRT. Згідно з наявними дослідженнями, поточні вакцини та бустери залишаються й надалі ефективними, втім, не рятують від зараження новим штамом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Як розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, три випадки субваріанта виявили минулого тижня:

два у Києві;

один в Івано-Франківській області.

Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років.

Новий штам походить від варіанту Omicron. Внаслідок специфічних мутацій в білку-шипі вірус краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Це означає, що новий штам легше вражає ослаблений імунітет, у зв'язку з чим захворіти можуть й вакциновані. Водночас набутий імунітет знижує ризики ускладнень під час хвороби.

«ВООЗ поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки FLiRT, однак зазначає, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни. Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм Covid-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом», – пише МОЗ.

Нагадаємо, директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург заявила, що у Києві зафіксовано значне зростання захворюваності на Covid-19. Кількість госпіталізованих збільшилася з 20 до 73 осіб, серед яких 18 дітей, а щодня до лікарень потрапляє близько 20 нових пацієнтів.